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Rusya merkezli yayın yapan Sputnik isimli haber ajansının 3 çalışanı gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2020 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020
SPUTNİK'İN 3 ÇALIŞANI GÖZALTINA ALINDI

merkezli yayın yapan Sputnik isimli haber ajansının servisinde çalışan 3 kişi, "Çalıntı eyalet: 80 yıl önce neden Fransa tarafından 'ye verildi" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alındı.

merkezli internet üzerinden haber yayını yapan Sputnik isimli haber ajansının servisinde çalışan 3 kişi, "Çalıntı eyalet: 80 yıl önce neden Fransa tarafından 'ye verildi" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alındı.

HATAY'I İSTİYORLARDI!
Gözaltına alınan isimler Hatay için "Çalıntı eyalet" başlıklı bir haber yaparak servis etmişti. Son dakika gözaltı uygulamasının bu nedenle yapıldığı belirtildi.

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