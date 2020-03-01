Rusya merkezli yayın yapan Sputnik isimli haber ajansının 3 çalışanı gözaltına alındı

Rusya merkezli yayın yapan Sputnik isimli haber ajansının Ankara servisinde çalışan 3 kişi, "Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alındı.

Rusya merkezli internet üzerinden haber yayını yapan Sputnik isimli haber ajansının Ankara servisinde çalışan 3 kişi, "Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alındı.

HATAY'I İSTİYORLARDI!

Gözaltına alınan isimler Hatay için "Çalıntı eyalet" başlıklı bir haber yaparak servis etmişti. Son dakika gözaltı uygulamasının bu nedenle yapıldığı belirtildi.