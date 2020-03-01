Son dakika haberi... Sputnik Haber Ajansı Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir Boztepe gözaltına alındı
Son dakika haberi... Sputnik Haber Ajansı Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir Boztepe., İstanbul'da gözaltına alındı. Öte yandan Rus Haber Ajansı Sputnik Türkiye'nin Ankara servisinde çalışan ve dün gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sorguları sonrası serbest bırakıldı.
Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alındı.
SPUTNİK TÜRKİYE GENEL YAYIN MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI
Alınan bilgiye göre, Sputnik Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir Boztepe hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, TCK'nın "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçunu düzenleyen 301. maddesi ile "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçunu düzenleyen 302. maddesi uyarınca soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında gönderilen talimat yazısı üzerine harekete geçen Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Boztepe'yi gözaltına aldı.
Polis ekipleri, arama ve el koyma kararı doğrultusunda Sputnik Türkiye'nin İstanbul ofisinde arama yapıyor.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. Kaynak: AA
İŞTE PROTESTOYA NEDEN OLAN O HABER
Rus ajansı Sputnik International, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim şahsi meselem" dediği Hatay için "çalıntı bölge" diye bahsetti. Söz konusu haber, "'Çalıntı bölge' 80 yıl önce Suriye sınırında olan bölge Fransa tarafından Türkiye'ye neden verildi" başlığıyla verilirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye ile doğrudan bir kavga verdiği belirtildi.
Haberde, "kavganın" Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleştiği, bu bölgenin de Hatay'ın hemen yakınında olduğu belirtildi. Sputnik International, "kavganın" 1939'da referandumla Türkiye'ye katılan Hatay'ın sınırında gerçekleştiği, bölgedeki çatışmalardan dolayı yeni bir mülteci akınının Hatay'a dayandığı ifade edildi.
GÖZALTINA ALINAN 3 SPUTNİK ÇALIŞANI SERBEST BIRAKILDI
Rus Haber Ajansı Sputnik Türkiye'nin Ankara servisinde çalışan ve dün gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sorguları sonrası serbest bırakıldı.
Sputnik Türkiye'nin Ankara servisinde çalışan 3 kişi, dün akşam evlerinin önünde yapılan eylemin ardından şikayetçi olmak üzere karakola başvurdu. 3 çalışan, yürütülen soruşturma kapsamında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301'inci maddesinde yer alan 'Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama' suçundan gözaltına alındı. Geceyi emniyette geçiren 3 kişi, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
3 kişi, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
İSTANBUL OFİSİNDE ARAMA YAPILDI
Mahir B.'nin gözaltına alınmasının ardından Sputnik Haber Ajansının Bahçelievler Yenibosna'da bulunan İstanbul ofisinde polis arama başlattı. Polis ekiplerinin çalışması sürüyor.
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