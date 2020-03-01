Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bahar Kalkanı Harekatı için tüm camilerde Fetih Suresi okunarak dua edilecek
Giriş Tarihi: 01.03.2020 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde yarın sabah namazında Fetih Suresi okunarak dua edileceğini bildirdi.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kahraman Mehmetçiğin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde sabah namazında Fetih Suresi okunarak, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve millet için dua edileceğini belirtti.
Vatandaşları, sabah namazında camileri doldurmaya çağıran Erbaş, "Bahar Kalkanı Harekatı'nda kahraman Mehmetçiğimize muvaffakiyetler diliyor, Yüce Rabbimden şanlı ordumuzu, nusretiyle ve kudretiyle her daim muzaffer kılmasını niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.
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