01 Mart 2020, Pazar
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Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bahar Kalkanı Harekatı için tüm camilerde Fetih Suresi okunarak dua edilecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2020 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020
DİYANET'TEN BAHAR KALKANI HAREKATI KARARI

İşleri Başkanı Prof. Dr. , 'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde yarın sabah namazında Fetih Suresi okunarak dua edileceğini bildirdi.

İşleri Başkanı , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kahraman Mehmetçiğin başlattığı 'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde sabah namazında Fetih Suresi okunarak, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve millet için dua edileceğini belirtti.

Vatandaşları, sabah namazında camileri doldurmaya çağıran Erbaş, "Bahar Kalkanı Harekatı'nda kahraman Mehmetçiğimize muvaffakiyetler diliyor, Yüce Rabbimden şanlı ordumuzu, nusretiyle ve kudretiyle her daim muzaffer kılmasını niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.



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