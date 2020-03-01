Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Şehitler tepesi boş değildir" demek...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, ”Şehitler tepesi boş kalmayacaktır” demek, “şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu vatanı asla ve asla düşman taarruzuna karşı savunmasız bırakmayacağız, gerekirse öleceğiz” demektir." ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Şehitler tepesi boş kalmayacaktır" demek, "şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu vatanı asla ve asla düşman taarruzuna karşı savunmasız bırakmayacağız, gerekirse öleceğiz" demektir." ifadelerine yer verdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamaları şöyle;
"Şehitler tepesi boş değildir" demek, "bu vatanı vatan kılmak için nice şehitler verdik" demektir.
"Şehitler tepesi boş değildir" demek, "vatan savunmasında şehit düşen kahramanlarımız bu toprakların dört bir yanında yatıyor" demektir.
"Şehitler tepesi boş değildir" demek, "şehit kanlarıyla sulanan bu topraklar kutsaldır" demektir.
"Şehitler tepesi boş kalmayacaktır" demek ise "tarih boyunca nice başarısız işgal girişiminin hedefi olmuş cennet ülkemizi her daim savunacağız" demektir.
"Şehitler tepesi boş kalmayacaktır" demek, "şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu vatanı asla ve asla düşman taarruzuna karşı savunmasız bırakmayacağız, gerekirse öleceğiz" demektir.
Şunu herkes bilsin ki, vatan savunması sırasında kim şehit düşmüşse Kurtuluş Savaşı kahramanlarıyla birlikte şehitler tepesindeki yerini almıştır!
Şehitler tepesi boş kalmayacaktır!
"Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacaktır" demek, açık bir itiraftır, milletimiz elbette bunun hesabını soracaktır!
Allah kahraman ordumuzun, aziz milletimizin yar ve yardımcısı olsun!
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