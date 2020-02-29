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Son dakika: Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile mutabık kalındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.02.2020 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020
RUSYA'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, 'd aypılan görüşmelerde Suriye'de tansiyonun düşürülmesi için ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "'da gerçekleştirilen görüşmelerde bölgede tansiyonun düşürülmesi konusunda mutabık kalındı." denildi.

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