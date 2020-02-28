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NATO'dan Esad rejimi ve Rusya açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
NATO'DAN ESAD REJİMİ VE RUSYA AÇIKLAMASI

Son dakika haberleri... Genel Sekreteri Stoltenberg Suriye rejimi ve destekçisi 'nın İdlib'deki saldırılarını kınadı ve saldırılara son vermeleri çağrısında bulundu.

Detaylar gelecek...

Genel Sekreteri Stoltenberg Suriye rejimi ve destekçisi 'nın İdlib'deki saldırılarını kınadı ve saldırılara son vermeleri çağrısında bulundu.

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