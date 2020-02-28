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Türkiye'den Rusya'ya: Soçi sınırlarına çekilin

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
TÜRKİYE'DEN RUSYA'YA ÇEKİLİN MESAJI

Türk heyeti, Rus tarafına derhal sürdürülebilir ateşkes, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereğini vurguladı.

Heyetlerin, İdlib konusundaki 3'üncü tur görüşmelerinin 3'üncü günündeki toplantısı Dışişleri Bakanlığında gerçekleşti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugünkü görüşme, Rus tarafından gelen talep üzerine yapıldı.

"ÇEKİLİN"

Görüşmede Rus tarafına, derhal sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereği vurgulandı.

Türk ve Rus heyetleri daha önce İdlib konusunda Ankara ve Moskova'da 2 tur görüşme yapmıştı. İki ülke heyetleri, dün ve önceki gün de Dışişleri Bakanlığında bir araya gelerek, İdlib'deki durumu ele almıştı.

Öte yandan Türk ve Rus heyetleri arasındaki görüşmelerin ardından Rus heyetin 'den ayrılacağı bildirildi.

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