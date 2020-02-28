Esad rejiminin Türk askerlerine yaptığı saldırı sonrasında sınırdaki birliklerde hareketlilik yaşanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki Hawk füzeleri Suriye'ye çevrildi.

Tüm gözlerin çevrildiği Hatay'ın Kırıkhan ilçesi sınır boyunda konuşlu bulunan hava savunma sistemlerinin yer aldığı birlikte hareketlilik yaşanıyor.

NAMLULAR ÇEVRİLDİ

33 şehit verdiğimiz saldırının ardından hava üssünde bulunan radar cihazlarının aralıksız çalıştırıldığı üste Hawk füzelerinin namlularının Suriye'ye çevrildiği görüldü.

TAKVİYELER SÜRÜYOR

Hatay'ın Suriye sınırı yakınlarında bulunan hava üssüne mühimmat ve asker takviyesi yapıldı.

İşte sınırdan gelen o görüntüler;

KİLİS'TEN İDLİB'E KOMANDO SEVKİYATI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Kilis'ten Suriye'nin İdlib kentine komando birlikleri, topçu birlikleri, askeri araçlar ile personel sevk edildi.

Kilis'ten Suriye'nin İdlib kentine komando birlikleri, topçu birlikleri, topçu bataryaları, askeri araçlar, kara ateş destek birlikleri gönderildi. 22 araçlık askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında önce Hatay'a, oradan da İdlib'e gidecek.

İNCİRLİK'TE HAREKETLİLİK

Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçiğin şehit düşmesinin ardından bugün İncirlik Üssü'nde hareketlilik başladı. Üsten 2 F-16 uçağı ve 1 İHA kalkış yaptı. 1 helikopter ve özel uçak iniş yaptı.