Hawk füzeleri Suriye'ye çevrildi
Esad rejiminin Türk askerlerine yaptığı saldırı sonrasında sınırdaki birliklerde hareketlilik yaşanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki Hawk füzeleri Suriye'ye çevrildi.
Tüm gözlerin çevrildiği Hatay'ın Kırıkhan ilçesi sınır boyunda konuşlu bulunan hava savunma sistemlerinin yer aldığı birlikte hareketlilik yaşanıyor.
NAMLULAR ÇEVRİLDİ
33 şehit verdiğimiz saldırının ardından hava üssünde bulunan radar cihazlarının aralıksız çalıştırıldığı üste Hawk füzelerinin namlularının Suriye'ye çevrildiği görüldü.
TAKVİYELER SÜRÜYOR
Hatay'ın Suriye sınırı yakınlarında bulunan hava üssüne mühimmat ve asker takviyesi yapıldı.
İşte sınırdan gelen o görüntüler;
KİLİS'TEN İDLİB'E KOMANDO SEVKİYATI
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Kilis'ten Suriye'nin İdlib kentine komando birlikleri, topçu birlikleri, askeri araçlar ile personel sevk edildi.
Kilis'ten Suriye'nin İdlib kentine komando birlikleri, topçu birlikleri, topçu bataryaları, askeri araçlar, kara ateş destek birlikleri gönderildi. 22 araçlık askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında önce Hatay'a, oradan da İdlib'e gidecek.
İNCİRLİK'TE HAREKETLİLİK
Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçiğin şehit düşmesinin ardından bugün İncirlik Üssü'nde hareketlilik başladı. Üsten 2 F-16 uçağı ve 1 İHA kalkış yaptı. 1 helikopter ve özel uçak iniş yaptı.
kalan karakter 1000
Sefer Bizim Zafer Allah'ın olsun Allah Mehmetçiklerimizi korusun tırnaklarına taş değmesin kafirleri kahru perişan eylesin silahımız zülfikar olsun hızır as. yoldaşımız olsun Allah kaderimizi hayr eylesincevapla 28.02.2020 20:02
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki görüşme tarihi belli oldu
- AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak açıklama
- Başkan Erdoğan Ursula von der Leyen ile görüştü
- Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile görüştü
- Türk SİHA'ları İdlib üzerinde uçtu
- Türkiye ve Almanya'dan İdlib saldırısı hareketliliği
- Türk savaş uçakları hava sahası engelini böyle aştı
- Bulgaristan'dan AB'ye Türkiye çağrısı
- Yalova Belediyesi'ndeki vurgunda 5 gözaltı daha!
- Başkan Erdoğan Macaristan Başbakanı ile görüştü
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Başakşehir Sporting Lizbon canlı anlatım izle! | Video
- Hac umre ziyaretleri iptal oldu mu? Umre parası geri alınabilir mi? Diyanet’ten flaş umre açıklaması!
- Finans devinden altın uyarısı… Gram çeyrek altın fiyatı artacak mı? Altın fiyatı ne kadar olacak?
- Tarım Bakanlığı 2153 personel alımı yapacak! Tarım Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- Arkadaşa sevgiliye Regaip Kandili mesajları sözleri kısa uzun! WhatsApp en güzel Regaip Kandili sözleri için tıklayınız…
- Regaip Kandili duası nedir? Peygamber Efendimizin okuduğu kandil duası!
- Regaip Kandili’nde kılınacak namazlar nelerdir? Regaip Kandili nafile namazı nasıl kılınır?
- Regaip Kandili ibadetleri duaları… Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler nelerdir?
- Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir? Regaip Kandili faziletleri nelerdir?
- Regaip Kandili nedir? Regaip (Regaib) ne demek? Regaip Kandili’nde ne oldu?
- 2+1, 3+1 TOKİ Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi - 27 Şubat TOKİ İzmir Kemalpaşa çekiliş sonuçları!
- Regaip Kandili mesajları sözleri! 2020 resimli ayetli hadisli Regaip (Regaib) Kandili mesajları!