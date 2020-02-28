Son dakika: Türkiye'den Suriye sınırına askeri sevkiyat
Giriş Tarihi: 28.02.2020
Son dakika haberi... İdlib’de Beşar Esad rejimince Türk askerine yapılan kalleş saldırıda 33 şehit verdiğimiz olay sonrası sınırda yoğun hareketlilik yaşanıyor. Türkiye’deki çeşitli birliklerden Hatay’ın Kırıkhan ilçesine yüzlerce asker sevk edildi. Askerlerin konakladıkları yerin çevresindeki evlerin de balkonlarına Türk bayrakları astıkları görüldü.
Suriye'nin İdlib kentinde rejimin saldırısında 33 askerin şehit olmasının ardından sınır karakollarına takviyeler sürüyor.
Öğlen saatlerinde Türkiye'deki çeşitli birliklerden yüzlerce asker Hatay'ın Kırıkhan ilçesine sevk edildi.
Askerlerin yatak ve askeri yaşam malzemelerini yüklenip hazırlıklarını tamamladıkları görüldü.
Askerlerin konakladıkları yerin çevresindeki evlerin de balkonlarına Türk bayrakları astıkları görüldü.
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