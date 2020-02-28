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Son dakika: Türkiye'den Suriye sınırına askeri sevkiyat

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020
SINIRA YENİ ASKERİ SEVKİYAT

Son dakika haberi... ’de Beşar Esad rejimince Türk askerine yapılan kalleş saldırıda 33 şehit verdiğimiz olay sonrası sınırda yoğun hareketlilik yaşanıyor. ’deki çeşitli birliklerden ’ın Kırıkhan ilçesine yüzlerce asker sevk edildi. Askerlerin konakladıkları yerin çevresindeki evlerin de balkonlarına Türk bayrakları astıkları görüldü.

'nin kentinde rejimin saldırısında 33 askerin şehit olmasının ardından sınır karakollarına takviyeler sürüyor.

Öğlen saatlerinde 'deki çeşitli birliklerden yüzlerce asker 'ın Kırıkhan ilçesine sevk edildi.

Askerlerin yatak ve askeri yaşam malzemelerini yüklenip hazırlıklarını tamamladıkları görüldü.

Askerlerin konakladıkları yerin çevresindeki evlerin de balkonlarına Türk bayrakları astıkları görüldü.

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