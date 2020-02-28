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Son dakika: Genelkurmay Başkanı Güler ABD'li mevkidaşı Milley ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER ABD'Lİ MEVKİDAŞI MİLLEY İLE GÖRÜŞTÜ

Son dakika haberleri... Orgeneral Güler, Orgeneral Milley ile telefonda görüştü.

Orgeneral Yaşar Güler, Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü. Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Güler ve Milley'in görüşmesinde güncel konuların ele alındığı bildirildi.

Detaylar gelecek...

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