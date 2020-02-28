Son dakika: Genelkurmay Başkanı Güler ABD'li mevkidaşı Milley ile görüştü

Son dakika haberleri... Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü. Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Güler ve Milley'in görüşmesinde güncel konuların ele alındığı bildirildi.

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