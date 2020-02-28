Son dakika: Başkan Erdoğan Merkel ile görüştü
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel'in görüşmesinde, İdlib'deki son gelişmeler ve Suriye krizinin ele alındı, bölgesel meseleler üzerinde işbirliği ve ortak çalışma konuları masaya yatırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İdlib'de yaşanan son gelişmeler ve Suriye krizinin ele alındığı görüşmede, bölgesel meseleler üzerinde iş birliği ve ortak çalışma konuları masaya yatırıldı.
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