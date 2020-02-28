Son dakika: CHP'li Yalova Belediyesi'ndeki vurgunda 5 gözaltı daha!

Son dakika haberine göre; Yalova Belediyesi’ndeki ‘resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve zimmet’ soruşturmasında biri kadın 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişinin Yalova Belediyesi’nden usulsüz olarak 4 milyon 375 milyon 753 lira ödeme aldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan kasap, otopark görevlisi ve market elemanı olan Taner Tan, Hakan Çelik ve Emrah Gök'ün hesaplarından 4 milyon lira hareketlilik tespit edildi.

Yalova Belediyesi'nde, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve zimmet' soruşturmasında biri kadın 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan 5 kişinin Yalova Belediyesi'nden usulsüz olarak 4 milyon 375 milyon 753 lira ödeme aldığı tespit edildi.

YALOVA BELEDİYESİ'NİN HESABINDAN USULSÜZ ÖDEME ALINMIŞ

Yalova Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik ve Zimmet suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında;

Yalova Belediye Başkanlığından usulsüz olarak toplam 4.375.753,27 TL ödeme alan (E.Ö), (B.B), (S.D.Ç) (C.D.) ve (K.Ö.B) isimli 5 şüpheli şahıs 28.02.2020 günü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmışlar ve tahkikatları devam etmektedir" denildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin'in zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada; kasap, otopark görevlisi ve market elemanı olan Taner Tan, Hakan Çelik ve Emrah Gök tutuklandı.

KASAP, OTOPARK GÖREVLİSİ VE MARKET ELEMANININ HESAPLARINDA 4 MİLYON LİRA HAREKETLİLİK!

Reşat Elgin'in, asgari ücretle çalışan Taner Tan, Hakan Çelik ve Emrah Gök kişilerin banka hesaplarını kullanarak para transferi yaptığı, söz konusu para transferinin 4 milyon lira olduğu tespit edildi. Söz konusu kişilerin hesaplarında 2 milyon, 1 milyon ve 1 milyon olmak üzere toplam 4 milyon para hareketinin olduğu öğrenildi. Söz konusu kişilerin, Reşat Elgin'den komisyon aldıkları ifade edildi.

Taner Tan, Hakan Çelik ve Emrah Gök'ün, resmi belgede sahtecilik, zimmet, nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçunu işledikleri gerekçesiyle tutuklandı.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DAHİL 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı; Yalova Belediyesi'nin kasasından 22 milyon lira kaçırılarak yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında; Halit Güleç, Halit Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür, Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve müteahhit Bekir Bilgi, ihale alan özel şirketin muhasebecisi Orhan Gedik,Taner Tan, Hakan Çelik ve Emrah Gök tutuklandı. Soruşturma kapsamında üç kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KENAN KIRAN / SABAH