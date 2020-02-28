28 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan İstanbul'da!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
BAŞKAN ERDOĞAN İSTANBUL'DA!

Son dakika haberine göre; Başkan ’dan 'a geldi. iniş yapan Erdoğan, Kısıklı’daki konutuna geçti.

Başkan 'dan 'a geldi. iniş yapan Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geçti.

Erdoğan'ın makam aracında telefonla görüştüğü görüldü.

Son dakika: Başkan Erdoğan İstanbul'da | Video SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN İSTANBUL'DA | VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN