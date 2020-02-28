28 Şubat 2020, Cuma
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Şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020
ŞEHİTLER İÇİN KUR’AN-I KERİM OKUNDU

Belediyesi tarafından ’nın katılımı ile gerçekleştirilen programda, ’nde kılınan sabah namazının ardından şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Belediyesi tarafından düzenlenen 'Regaip Kandili Özel Programı' çerçevesinde 'nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Belediye Başkanı Rasim Arı'nın yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı buluşmada, ve Dünya Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması Birincisi 'nın kıldırdığı sabah namazının öncesinde ve sonrasında tekbirler getirilerek Kur'an-ı Kerim, tehliller ve salatü selamlar okundu.

İl Müftüsü Yakup Öztürk tarafından yaptırılan dua da ise eller semaya aziz şehitlerimiz için açıldı. Öztürk duasında, "Allah'ım! Gencecik bedenlerini vatanlarına siper eden, canlarını din-ü devlet, mülk-ü millet uğrunda feda eden, istiklal ve istikbalimiz uğrunda ruhunu sana armağan eden şehitlerimizin hüznü ile sana yalvarıyoruz. Ellerimizi boş çevirme Allah'ım. Vatan için, millet için, barış için, huzur için, din için, mukaddesat için, hürriyetimiz ve geleceğimiz için can veren bütün şehitlerimizi rahmetinle kucakla Allah'ım. Gelen acı haberlerle yürekleri dağlanan annelere, babalara, eşlere, evlatlara sabr-ı cemil ihsan eyle Allah'ım." dedi.

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