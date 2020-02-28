Diyarbakır'dan F-16'lar havalandı

Rusya destekli Esad rejiminin yaptığı hava saldırısı ile 9 Mehmetçik şehit oldu. Kalleş saldırı sonrasında Türkiye harekete geçerken, Diyarbakır'dan F-16 savaş uçakları havalandığı görüldü.

Gelen son dakika bilgilerine göre, TSK unsurlarına yapılan saldırının ardından Diyarbakır'dan F-16 savaş uçakları havalandı. Hava hareketliliğinin yaşandığı kentten gelen görüntülerde savaş uçaklarının Suriye semalarına doğru hareket ettiği görüldü.