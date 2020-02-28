28 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Diyarbakır'dan F-16'lar havalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
DİYARBAKIR'DAN F-16'LAR HAVALANDI

Rusya destekli Esad rejiminin yaptığı hava saldırısı ile 9 Mehmetçik şehit oldu. Kalleş saldırı sonrasında Türkiye harekete geçerken, Diyarbakır'dan F-16 savaş uçakları havalandığı görüldü.

Gelen son dakika bilgilerine göre, TSK unsurlarına yapılan saldırının ardından Diyarbakır'dan F-16 savaş uçakları havalandı. Hava hareketliliğinin yaşandığı kentten gelen görüntülerde savaş uçaklarının Suriye semalarına doğru hareket ettiği görüldü.

F-16 Diyarbakır'dan havalandı F-16 DİYARBAKIR'DAN HAVALANDI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN