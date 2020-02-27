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Washington Post'tan çarpıcı başyazı: Suriye’de çaresiz insanların tek savunucusu Türkiye

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2020
SURİYE’DE ÇARESİZ İNSANLARIN TEK SAVUNUCUSU TÜRKİYE

Son dakika haberine göre; Amerikan Washington Post gazetesi, Batılı hükümetlerin ’deki iç savaş konusunda birşey yapmadığını ve ülkede savaşın trajik bir felakete gittiğini belirterek, "Suriyeli çaresiz insanların tek savunucusunun olduğunu" yazdı.

Gazetenin bugünkü başyazısında 'deki insani kriz ele alındı. Batılı hükümetlerin sonu gelecek gibi görünmeyen iç savaşından bıktığı aktarılan yazıda, kendi iç gündemlerindeki kutuplaşmalardan dolayı batının dikkatlerini Suriye'den çektiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletlere () göre aralıktan bu yana İdlib'te 500 bini çocuk 900 bin mültecinin Beşar rejimi ve Rus saldırılarından kaçarak sınırına sığındığı kaydedilen yazıda, mültecilerin sınır bölgesinde soğuk hava şartlarında sığınacak yer bulamadıkları da bildirildi.

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ÇARESİZ İNSANLARIN TEK SAVUNUCU TÜRKİYE'DİR

ve Esed rejiminin muhaliflerin elindeki bölgeleri almak için sivillerin kaçmasını sağlayacak şekilde hava saldırıları düzenlediği belirtilen başyazıda, "Oradaki çaresiz insanların tek savunucusu son haftalarda bölgeye binlerce asker, tank ve top yığınağı yapan Türkiye'dir. Cumhurbaşkanı bu hafta sonuna kadar çekilmediği takdirde, Esed rejimine karşı saldırı başlatacağı tehdidinde bulundu." ifadeleri kullanıldı.

'da Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmelerin dün başladığı hatırlatılan yazıda, 'ın İdlib kent merkezini de içine alan 20 kilometre derinliğinde bir oluşturmak istediği belirtildi.

"ACİLEN SOMUT BASKILAR GEREK"

Rusya'nın güvenli bölge teklifini kabul edebileceğine işaret edilen yazıda, "Esed rejiminin ise insan kaybı konusunda bedeli ne olursa olsun tüm İdlib'i almak istediği" değerlendirmesi yapıldı.

Gazetenin başyazısında, Rusya'nın Esed'i kontrol etme konusundaki sözünü tutmadığı vurgulanarak, "Bu yüzden ABD ve Avrupa ülkelerinin Putin'e saldırıları durdurması, ateşkesi sağlaması ve insani yardımın İdlib'e erişmesini sağlamak için acilen somut baskılar yapması gerekir." çağrısına da yer verildi.

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