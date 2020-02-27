Son dakika: FETÖ’cünün adamına Mansur Yavaş’tan terfi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, FETÖ’nün Belediyeler imamı olan Erkan Karaarslan’a yakınlığıyla bilinen Erdoğan Öztürk'ü terfi ettirdiği ortaya çıktı.
FETÖ'nün Belediyeler İmamı olarak bilinen Erkan Karaarslan'ın girişimleriyle Erdoğan Öztürk Aydın Büyükşehir Belediye'sinde Genel Sekreter Yardımcısı yapıldı. Daha sonra ise Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü olan Erdoğan Öztürk, aday olduğu Didim Belediye Başkanlığını kazanamayınca, CHP'li Mansur Yavaş tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdür yardımcılığına alınmıştı. Öztürk'ün, Başkan Yavaş tarafından ASKİ Genel Müdürü yapıldığı öğrenildi.
Bilindiği gibi Öztürk'ün Karaarslan'la irtibatı olduğuna ilişkin S.S. isimli bir tanık Başsavcılığa ifade vermişti. İddiaya göre, Öztürk dahil olmak üzere Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey çok sayıda atama Karaarslan sayesinde gerçekleşmişti.
Sabah
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