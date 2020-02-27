İsrail 3. kez erken seçime gidiyor! Netanyahu’nun rakibi Benny Gantz'den 'alçak' seçim vaadi!
Filistin’i işgal eden mazlumları katleden terör devleti İsrail’de 3. kez erken seçime gidiliyor. Kin ve nefret dolu seçim vaatlerinde bulunan adaylar, “Erdoğan’ı kim engelleyebilir” tartışması yaşıyor. Netanyahu’nun rakibi Benny Gantz, "Erdoğan yönetimini ancak Mavi-Beyaz İttifakı engeller." dedi.
İsrail'de erken seçim yaklaşırken adaylar da skandal vaatlerde bulunmaya devam ediyor. Daha önce Ürdün Vadisi'ni ilhak edeceklerinin vaat eden Netanyahu'nun ardından şimdi de rakibi Ganz küstah açıklamalarda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR
İsrail seçimlerinde adaylar arasında "Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi kim engelleyebilir?" tartışması yaşanıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarının ardından İsrail'de Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alma yarışına, Netanyahu'nun seçimlerdeki en büyük rakibi, Mavi-Beyaz İttifakı lideri, eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz da eklendi.
"ERDOĞAN'I ANCAK BEN ENGELLERİM"
Rakibi Netanyahu'nun, Başkan Erdoğan'ı engellemekte başarısız olduğunu iddia eden Benny Gantz'ın, kendisine ait Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında yaptığı eski bir konuşmanın görüntüsünü, "Eğer Netanyahu bir dönem daha yetki alırsa görevde kalacak. Erdoğan yönetimini ancak Mavi-Beyaz İttifakı engeller" ifadeleriyle paylaşması dikkat çekti.
"BÖLGEDE RAKİP TÜRKİYE"
İsrail'in bölgede kendisine rakip olarak Türkiye'yi gördüğü daha önce istihbarat servisi Mossad'ın başkanı Yossi Cohen'in, "Bölgede İran'ın gücü kırılgan, gerçek tehdit Türkiye" açıklamasıyla ortaya çıkmıştı.
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