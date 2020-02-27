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İsrail 3. kez erken seçime gidiyor! Netanyahu’nun rakibi Benny Gantz'den 'alçak' seçim vaadi!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
İSRAİL'DE 'ALÇAK' SEÇİM VAADİ!

’i işgal eden mazlumları katleden terör devleti ’de 3. kez erken seçime gidiliyor. Kin ve nefret dolu vaatlerinde bulunan adaylar, “Erdoğan’ı kim engelleyebilir” tartışması yaşıyor. Netanyahu’nun rakibi , "Erdoğan yönetimini ancak Mavi-Beyaz İttifakı engeller." dedi.

'de erken yaklaşırken adaylar da skandal vaatlerde bulunmaya devam ediyor. Daha önce Ürdün Vadisi'ni ilhak edeceklerinin vaat eden Netanyahu'nun ardından şimdi de rakibi Ganz küstah açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR

İsrail seçimlerinde adaylar arasında "Başkan Erdoğan ve 'yi kim engelleyebilir?" tartışması yaşanıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarının ardından İsrail'de Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alma yarışına, Netanyahu'nun seçimlerdeki en büyük rakibi, Mavi-Beyaz İttifakı lideri, eski Genelkurmay Başkanı da eklendi.

"ERDOĞAN'I ANCAK BEN ENGELLERİM"

Rakibi Netanyahu'nun, Başkan Erdoğan'ı engellemekte başarısız olduğunu iddia eden Benny Gantz'ın, kendisine ait Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı eski bir konuşmanın görüntüsünü, "Eğer Netanyahu bir dönem daha yetki alırsa görevde kalacak. Erdoğan yönetimini ancak Mavi-Beyaz İttifakı engeller" ifadeleriyle paylaşması dikkat çekti.

"BÖLGEDE RAKİP TÜRKİYE"

İsrail'in bölgede kendisine rakip olarak Türkiye'yi gördüğü daha önce istihbarat servisi Mossad'ın başkanı 'in, "Bölgede 'ın gücü kırılgan, gerçek tehdit Türkiye" açıklamasıyla ortaya çıkmıştı.

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