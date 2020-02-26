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ABD'den Esad rejimine İdlib tepkisi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.02.2020
ABD'DEN ESAD REJİMİNE İDLİB TEPKİSİ

Esad'ın terörle mücadele etmek niyetinde olmadığını belirten ABD, idlib konusunda tepki gösterdi. ABD'nin Terörle Mücadele Özel Temsilcisi Nathan Sales, Esad'ın amacının sivilleri hedef alarak şehrin kontrolünü ele geçirmek olduğunu söyledi.

ABD Temsilcisi Sales, Esad rejiminin İdlib'de teröristlerle mücadele etme niyetinde olmadığını, amacının sivilleri hedef alarak şehrin kontrolünü ele geçirmek olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Direktörü Sales, bakanlık binasında düzenlenen basın toplantısında İdlib'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamasında İdlib'e düzenlediği saldırılar sebebiyle Suriye rejimine tepki gösteren Sales, "Esed rejiminin İdlib'de teröristlerle savaşmak gibi bir niyeti yok. Bölge üzerinde kontrolü yeniden kurmak ve oradaki sivil nüfusu rejimden beklediğimiz acımasızlığa maruz bırakmak peşinde." ifadelerini kullandı.

Sales, ayrıca Rusya ve İran'ın Suriye'de rejime verdiği desteğe de dikkati çekerek, "Aynı şey Esed rejimine sahip çıkan yabancı güçler için de geçerli. Terörle mücadele gibi bir kaygıları yok. Hegemonyayı tekrar inşa etmenin derdindeler." dedi.

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