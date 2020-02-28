Bakan Albayrak'tan şehitler için taziye mesajı

Son dakika haberi... İdlib'de Türk askerine yapılan alçak saldırının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter adresinden paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin, askerlerimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu mübarek gecede aldığımız haberle ciğerimiz yandı. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Askerlerimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın" ifadelerini kullandı.