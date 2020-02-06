Yeşim Meltem Şişli'nin maaşı dudak uçuklattı!
İSMEK’in başörtülü kadın personeline ağır hakaretlerde bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin 3 ayrı görevden 3 ayrı maaş aldığı ortaya çıktı. 3 şirketin de başında olan Yeşim Meltem Şişli'nin toplam maaşının 38 bin TL olduğu belirtildi.
İSMEK'in kadın bölge sorumlularına; "Bayağı bekar varmış. Organizasyon düzenleyelim itfaiyecilerle, sizi buluşturayım. Kaynaşsınlar, tanışsınlar" dediği ifade edilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üç maaş aldığı öğrenildi.
ŞİŞLİ 38 BİN TL MAAŞ ALIYORMUŞ
Yeşim Meltem Şişli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, İGDAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Şişli, hem Genel Sekreter Yardımcılığı maaşı alıyor, hem de belediye şirketlerden iki maaş alıyor. Şişli'nin toplam maaşının 38 bin TL olduğu ifade ediliyor.
'HUZUR HAKKI' ADI ALTINDA DÜZENLİ AYLIK ÖDEME YAPILIYOR!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketleri içinde yönetim kurulu başkan ve yardımcılarına memur maaşlarına ek olarak, 'huzur hakkı' adı altında düzenli aylık ödeme yapılıyor.
'Huzur hakkı' adı altında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde yönetim kurulu başkanlarına 15 bin TL, yönetim kurulu başkan vekillerine 11 bin TL ile yönetim kurulu üyelerine 5 TL, genel sekreter yardımcılarına 12 bin TL, daire başkanlarına 7 bin TL ve danışmanlarına 10 bin TL düzenli aylık ödeme yapıldığı ifade ediliyor.
SAĞLAM: ŞİŞLİ BİZE, 'BU PARAYA BU İŞ Mİ YAPILIR?' DEDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden 27 Ocak'ta çıkarılan İSMEK bölge sorumlusu 14 kadın, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusunun ardından açıklamada bulunan İSMEK bölge sorumlularından Sümeyra Sağlam, şunları söyledi:
"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli bize 'Siz bu işleri nasıl yapıyorsunuz?' dedi, biz de 'Kendi araçlarımızla yapıyoruz' dedik. 'Belediye araç vermiyor mu?' dedi, 'Hayır vermiyor, kendi araçlarımızı kullanıyoruz' dedik. Yeşim Meltem Şişli, 'Bu paraya bu iş mi yapılır? Bu parayla otobüse minibüse nasıl biniyorsunuz? Siz başörtülüleriniz ile otobüse minibüse in-bin terlemiyor musunuz? Başörtülülerinizle zor olmuyor mu? Hatta kokuyorsunuz' dedi. Bunu bile söyleyebildi. Duyduğumuz cümlelere inanamadık. 'Başörtülerinizle zor olmuyor mu?' dedi. Bunu birkaç defa tekrar etti. Biz gerekli açıklamaları kendisine yapsak da böyle bir üsluba alışık değiliz, böyle bir yönetim şekline de alışık değiliz. Biz yöneticilerimizden bugüne kadar böyle bir ifade duymadık."
KENAN KIRAN / SABAH
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Van'da çığın düştüğü bölgede arama çalışmaları yeniden başladı
- Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi
- Elazığ ve Malatya'da okulların açılma tarihi ertelendi
- Bir kişinin cansız bedenine daha ulaşıldı
- Türkiye'den AP ve AB'ye flaş çağrı
- Şehitlere son görev! Hikayeleri yürekleri dağladı...
- Uçak kazasında kule ile pilotlar arasında dikkat çeken diyalog!
- İşte Van'daki çığ faciasından Türkiye'yi yasa boğan kareler...
- TSK'dan İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat
- Bakan Çavuşoğlu'ndan Bakü'de önemli açıklamalar
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu – BİM aktüel katalog bu hafta sizi çok şaşırtacak! İşte, haftanın BİM aktüel ürünleri…
- Van çığ felaketi ölü yaralı sayısı kaç? Van Jandarma şehitleri isimleri ve memleketleri!
- Pegasus şirketi kimin? Pegasus havayolları sahibi kim?
- Van yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Perşembe Van kar tatili var mı? Van Valiliği açıkladı mı?
- Kuruluş Osman 9. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 9. bölüm izle! (ATV)
- Bingöl Ağrı kar tatili var mı? 6 Şubat Perşembe Bingöl Ağrı yarın okullar tatil mi? Valilik MEB açıklamaları…
- Uçak kırım ne demek? Sabiha Gökçen uçak kazası ölü yaralı var mı?
- Sabiha Gökçen uçak kazası son dakika: Pistten çıkan uçak kodu kaç? Hangi uçak kaza yaptı?
- İstanbul hava durumu | İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul yağmur ne zaman bitecek?
- 2020 İOKBS Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? Bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir?
- 100 bin konut için heyecanlı bekleyiş! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları için kritik tarih…
- EDHO 156. bölüm fragmanı geldi mi? EDHO 156. yeni bölüm fragmanı izle!