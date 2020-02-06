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Yeşim Meltem Şişli'nin maaşı dudak uçuklattı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2020
YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ'NİN MAAŞI DUDAK UÇUKLATTI!

’in başörtülü kadın personeline ağır hakaretlerde bulunan Genel Sekreter Yardımcısı 'nin 3 ayrı görevden 3 ayrı maaş aldığı ortaya çıktı. 3 şirketin de başında olan Yeşim Meltem Şişli'nin toplam maaşının 38 bin TL olduğu belirtildi.

'in kadın bölge sorumlularına; "Bayağı bekar varmış. Organizasyon düzenleyelim itfaiyecilerle, sizi buluşturayım. Kaynaşsınlar, tanışsınlar" dediği ifade edilen Genel Sekreter Yardımcısı 'nin, 'nde üç maaş aldığı öğrenildi.

ŞİŞLİ 38 BİN TL MAAŞ ALIYORMUŞ

Yeşim Meltem Şişli, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, İGDAŞ Başkan Yardımcısı ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Şişli, hem Genel Sekreter Yardımcılığı maaşı alıyor, hem de belediye şirketlerden iki maaş alıyor. Şişli'nin toplam maaşının 38 bin TL olduğu ifade ediliyor.

'HUZUR HAKKI' ADI ALTINDA DÜZENLİ AYLIK ÖDEME YAPILIYOR!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketleri içinde yönetim kurulu başkan ve yardımcılarına memur maaşlarına ek olarak, 'huzur hakkı' adı altında düzenli aylık ödeme yapılıyor.

'Huzur hakkı' adı altında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde yönetim kurulu başkanlarına 15 bin TL, yönetim kurulu başkan vekillerine 11 bin TL ile yönetim kurulu üyelerine 5 TL, genel sekreter yardımcılarına 12 bin TL, daire başkanlarına 7 bin TL ve danışmanlarına 10 bin TL düzenli aylık ödeme yapıldığı ifade ediliyor.

SAĞLAM: ŞİŞLİ BİZE, 'BU PARAYA BU İŞ Mİ YAPILIR?' DEDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden 27 Ocak'ta çıkarılan İSMEK bölge sorumlusu 14 kadın, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun ardından açıklamada bulunan İSMEK bölge sorumlularından Sümeyra Sağlam, şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli bize 'Siz bu işleri nasıl yapıyorsunuz?' dedi, biz de 'Kendi araçlarımızla yapıyoruz' dedik. 'Belediye araç vermiyor mu?' dedi, 'Hayır vermiyor, kendi araçlarımızı kullanıyoruz' dedik. Yeşim Meltem Şişli, 'Bu paraya bu iş mi yapılır? Bu parayla otobüse minibüse nasıl biniyorsunuz? Siz başörtülüleriniz ile otobüse minibüse in-bin terlemiyor musunuz? Başörtülülerinizle zor olmuyor mu? Hatta kokuyorsunuz' dedi. Bunu bile söyleyebildi. Duyduğumuz cümlelere inanamadık. 'Başörtülerinizle zor olmuyor mu?' dedi. Bunu birkaç defa tekrar etti. Biz gerekli açıklamaları kendisine yapsak da böyle bir üsluba alışık değiliz, böyle bir yönetim şekline de alışık değiliz. Biz yöneticilerimizden bugüne kadar böyle bir ifade duymadık."

KENAN KIRAN / SABAH

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