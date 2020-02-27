HDP'nin ittifak çağrısı Millet İttifakı'nı karıştırdı! İYİ Parti'den açıklama geldi: CHP'nin bu tavrı devam ederse...
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın CHP’ye yaptığı "İttifakı gizlemeyelim" çağırısı İYİ Parti'yi kaıştırdı. İYİ Parti’nin Konuyla ilgili katıldığı bir canlı yayın programında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, CHP’nin bu tavrı devam ederse ve HDP ile ittifak yaparlarsa ‘Millet İttifakı’ndan ayrılacaklarını söyledi. Ağıralioğlu, "HDP ile yan yana gelmeyiz" ifadelerini kullandı.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP ile kapalı kapılar ardında yapılan ittifakı itiraf etti. Buldan, CHP'ye "Cesur olun, artık ittifakı gizlemeyelim" dedi. Bu çağrı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP kongresine üst düzey katılım talimatı verdi ve yardımcısı Aykut Erdoğdu'yu gönderdi. Skandalların yaşandığı kongrede Erdoğdu'nun tepki vermeden beklemesi ittifakı resmileştirmek olarak yorumlandı. Yaşananlar sonrası gözler İYİ Parti'ye çevrildi. İYİ Parti'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi. İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu bir televizyon kanalının canlı yayınında HDP ile ittifak durumunda CHP ile ayrışacaklarını söyledi.
HDP'NİN İTTİFAK ÇAĞRISI MİLLET İTTİFAKI'NI KARIŞTIRDI
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, HDP ile aynı ittifakın içinde bulunmayacaklarını belirterek, "İttifakımızın içerisinde, oy pusulasında, bizimle HDP'nin aynı pusulada olmasına razı olmadık. Bu hassasiyet, hani 'HDP'yi şeytanlaştırmak' diye bir şey falan diyorlar... Bizim ki şu; terörle mesafe ayarlayamamaktan dolayı biz Türk siyasetinin burada enfekte olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.
"HDP TERÖRÜN PERDESİNDE"
Terör örgütü PKK ile HDP arasındaki ilişkiye değinen Ağıralioğlu, "Ağıralioğlu, HDP'ye çağrı yaparak, "Ömrünüzde bir kere siz PKK'ya katil dediniz mi mesela? Bu PKK'dan insan hakları havarisi çıkarma hevesinden kurtulabilirseniz, siyaset hepimize daha rahat bir zeminde konuşulabilme imkanı verecek. Yani siz 'Türkiye partisi' olmak istiyorsanız üstünüzdeki terör perdesinden kurtulun" dedi.
"HDP İLE İTTİFAKA EVET DERLERSE..."
HDP'nin ittifak çağrısını değerlendiren Ağıralioğlu, "Bu siyasi süreç içerisinde, kendi siyasi koordinatlarını terörden ayırmadığı müddetçe, bizim ittifak birleşenleri arasında HDP'nin olması mümkün değildir. Biz böyle bir şeye razı değiliz hiçbir zaman. CHP evet derse, biz, PKK ile mesafesini ayarlayamamış, 'PKK terör örgütüdür diyememiş' HDP'nin olduğu bir ittifak bileşeni değiliz, asla değiliz." ifadelerini kullandı.
NELER YAŞANDI?
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan yaptığı açıklamada CHP'ye ittifakı gizlemeyelim çağrısında bulundu. Buldan, "Yeni ittifakların olması gerektiğini savunan bir partiyiz. Şeffaf olmalı, açık olmalı, birlikte görüntü vermeli ve hiçbir şeyden korkmamalı. CHP'nin çekingenliğinden çıkması gerek. Cesarete ihtiyaç var bence. Biz kadınlar olarak tiyatro oyununda birlikte bu görüntüyü verdik, bu cesareti gösterdik. Bu cesareti herkesin göstermesi gerek. Bir daha ki seçimlerde daha açık daha şeffaf birlikteliklere ihtiyaç olacağını düşünüyorum." şeklinde mesaj gönderdi.
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