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Zonguldak Valiliğinden koronavirüs açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
ZONGULDAK VALİLİĞİNDEN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

'ta gözetim altına alınan 16 vatandaşında koronavirüse (Kovid-19) rastlanmadığı bildirildi. , bu kişilerin taburcu edildiğini ifade etti.

, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün akşamdan bu yana gözlem altında tutulan ve 'dan gelen 16 tır şoförü üzerinde yapılan tetkiklerde koronavirüse rastlanmadığını belirtti.

Bektaş, İran vatandaşı 16 kişinin gözetiminin sonlandırıldığını ve bu kişilerin taburcu edildiğini ifade etti.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarına (ERDEMİR) İran'dan malzeme getirdiği öğrenilen 16 tır şoförü, yüksek ateş ve öksürük şikayeti görülmesi üzerine dün kontrol amaçlı hastaneye götürülmüştü.

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