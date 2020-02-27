Zonguldak Valiliğinden koronavirüs açıklaması
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
Zonguldak'ta gözetim altına alınan 16 İran vatandaşında koronavirüse (Kovid-19) rastlanmadığı bildirildi. Vali Erdoğan Bektaş, bu kişilerin taburcu edildiğini ifade etti.
Vali Erdoğan Bektaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün akşamdan bu yana gözlem altında tutulan ve İran'dan gelen 16 tır şoförü üzerinde yapılan tetkiklerde koronavirüse rastlanmadığını belirtti.
Bektaş, İran vatandaşı 16 kişinin gözetiminin sonlandırıldığını ve bu kişilerin taburcu edildiğini ifade etti.
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarına (ERDEMİR) İran'dan malzeme getirdiği öğrenilen 16 tır şoförü, yüksek ateş ve öksürük şikayeti görülmesi üzerine dün kontrol amaçlı hastaneye götürülmüştü.
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