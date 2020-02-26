Son dakika: Başkan Erdoğan'dan FOX'un "SGK kesinti yapacak" yalanına sert tepki: Böyle sahtekarlık olur mu?

FOX TV'de Fatih Portakal'ın sunduğu ana haberde "Emekli maaşlarında yüzde 5 sağlık kesintisi yapılacak" iddiaları ortaya atıldı. Azerbaycan dönüşü kritik açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, FOX'un yalan haberine "Böyle bir sahtekarlık olur mu? Bunu ortaya atanların derdi başka." diyerek sert tepki gösterdi.

Azerbaycan dönüşü kritik açıklamalarlda bulunan Başkan Erdoğan, FOX TV'nin "Emekli maaşlarında yüzde 5 sağlık kesintisi yapılacak" haberine çok sert çıktı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasının o kısmı:

SORU: SSK emeklilik ikramiyelerinin kesileceğine ilişkin bir iddia ortaya atıldı. Böyle bir düzenleme var mı? İlave tedbirler almayı gerektirecek bir durum var mı? Yargı paketi kapsamında Ocak ayı sonunda infaz yasası gelecek demiştiniz. Tarih verebilir misiniz?

Ne onun kaldırılması var, ne ikramiyelerin kaldırılması var. Öyle bir şey yok. Kaldıracaksak bunu benim anons etmem lazım, partimizin sözcüsünün anons etmesi lazım veya Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün anons etmesi lazım. Böyle bir sahtekarlık olur mu? Bunu ortaya atanların derdi başka.

Şu anda yargı paketi üzerindeki çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Meclis'teki komisyonlardaki çalışmalar bittiği anda hemen inşallah o da gelecek.