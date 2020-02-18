İçişleri Bakanlığı’ndan Fox TV’nin yalan haberine sert tepki!
İçişleri Bakanlığı, Fox Ana Haber’in “Akpınar mahallesindeki çadır alanına yardım gitmedi” haberine tepki gösterdi. Bakanlık, “Türkçe anlamıyorsanız, İngilizce yazıyoruz, To: Fox News” diyerek, Akpınar çadır alanı ve mahalleye yapılan yardımları tek tek sıraladı.
İçişleri Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından Fox TV'de yer alan "Elazığ merkezde, Akpınar mahallesindeki çadır alanına" yardım gitmedi haberini sert bir dille yalanlandı. Bakanlığı, gazetecilik çarpıtma değildir, üzülüyor ve tenkit ediyoruz diyerek başladığı açıklamasında şunları ifadeler yer aldı.
"Tüm Elazığ, Malatya ve ülkemiz şahittir. İlk andan itibaren tüm kurumlarımızla, samimiyetle depremin yaralarını sarmaya çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Zarar vermek, yara açmak, milletimizin güvenini zedelemek için böyle yayın yapmak zorunda değilsiniz.
Bir gün iyiliğe işiniz düşebilir... Bir gün AFAD'a işiniz düşebilir.
Yayın politikanızı eleştiriyoruz. Ve aşağıda sunduğunuz haberin yeri olan... Sadece tarafımızdan son on beş günde gönderilen yardımların bir kısmını üzülerek sıralıyoruz.
Türkçe anlamıyorsanız İngilizce yazıyoruz. To: Fox News
DEPREM ANINDAN BUGÜNE KADAR AKPINAR ÇADIR ALANI VE MAHALLEYE YAPILAN YARDIMLAR;
- 60 Çadır,
- 221 Yatak,
- 700 Battaniye,
- 355 Bebek bezi,
- 196 Isıtıcı ve soba,
- 400 gıda kolisi,
- 180 gıda kartı,
- 50 koli meyve suyu, süt ve kek
- 300 yastık,
- 1250 torba odun,
- 450 adet 5 litre su,
- 500 torba kömür, (12.500 kg)
- 70 çocuk için mont, eldiven, iç giyim malzemesi ve ayakkabı gönderildi,
- 80 hane yaklaşık 300 kişi Sosyal Giyim Marketimizden faydalandı.
Ve ayrıca, Kızılay tarafından her gün sabah, öğle, akşam olmak üzere 3 öğün yemek dağıtılmaktadır."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Perde arkasındaki aktör: George Soros!
- MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Bakan Albayrak üzerinden yapılan operasyona dikkat çekti!
- Başkan Erdoğan, Trump ile görüştü
- Osman Kavala hakkında gözaltı kararı!
- MSB açıkladı: İkinci gün tamamlandı
- Kabine Toplantısı sonrası flaş açıklamalar
- Başsavcılıktan flaş Gezi Parkı açıklaması
- İki terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
- Rusya'dan flaş Türkiye ve İdlib açıklaması
- Hafter milislerinden Trablus Limanı'na bir saldırı daha!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 157. bölüm canlı izle! EDHO 157. bölüm izle!
- Osman Kavala kimdir? Hakkında beraat kararı verilen Osman Kavala kim?
- İl il TOKİ kura çekiliş tarihleri: TOKİ kura çekilişi ne zaman? toki.gov.tr 100 bin konut TOKİ kura takvimi!
- TOKİ Sincan, Çubuk, Beypazarı kura çekiliş tarihleri! 2020 TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman?
- TOKİ Başakşehir, Arnavutköy, Tuzla kura çekimi ne zaman? 2020 TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihleri!
- 3600 ek gösterge için flaş açıklama! 3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge son durum nedir!
- Son 16 heyecanı başlıyor! Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi hangi kanalda?
- Milyonlarca kişinin beklediği haber! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekiliş tarihleri belli oldu!
- Merkür retrosu etkisi nelerdir? 2020 Merkür retrosu ne zaman bitecek? Merkür retrosunun burçlara etkisi…
- İşsize ayda 2354 TL maaş! İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?
- Torba yasa maddeleri nelerdir? Yeni torba yasada neler var?
- 240 ay vadeyle 0.79 - 0.95 konut kredisi! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 18 Şubat konut kredisi faiz oranları! En uygun kredi hangi bankada?