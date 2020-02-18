İçişleri Bakanlığı’ndan Fox TV’nin yalan haberine sert tepki!

İçişleri Bakanlığı, Fox Ana Haber’in “Akpınar mahallesindeki çadır alanına yardım gitmedi” haberine tepki gösterdi. Bakanlık, “Türkçe anlamıyorsanız, İngilizce yazıyoruz, To: Fox News” diyerek, Akpınar çadır alanı ve mahalleye yapılan yardımları tek tek sıraladı.

İçişleri Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından Fox TV'de yer alan "Elazığ merkezde, Akpınar mahallesindeki çadır alanına" yardım gitmedi haberini sert bir dille yalanlandı. Bakanlığı, gazetecilik çarpıtma değildir, üzülüyor ve tenkit ediyoruz diyerek başladığı açıklamasında şunları ifadeler yer aldı.

"Tüm Elazığ, Malatya ve ülkemiz şahittir. İlk andan itibaren tüm kurumlarımızla, samimiyetle depremin yaralarını sarmaya çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Zarar vermek, yara açmak, milletimizin güvenini zedelemek için böyle yayın yapmak zorunda değilsiniz.

Bir gün iyiliğe işiniz düşebilir... Bir gün AFAD'a işiniz düşebilir.

Yayın politikanızı eleştiriyoruz. Ve aşağıda sunduğunuz haberin yeri olan... Sadece tarafımızdan son on beş günde gönderilen yardımların bir kısmını üzülerek sıralıyoruz.

Türkçe anlamıyorsanız İngilizce yazıyoruz. To: Fox News

DEPREM ANINDAN BUGÜNE KADAR AKPINAR ÇADIR ALANI VE MAHALLEYE YAPILAN YARDIMLAR;

- 60 Çadır,

- 221 Yatak,

- 700 Battaniye,

- 355 Bebek bezi,

- 196 Isıtıcı ve soba,

- 400 gıda kolisi,

- 180 gıda kartı,

- 50 koli meyve suyu, süt ve kek

- 300 yastık,

- 1250 torba odun,

- 450 adet 5 litre su,

- 500 torba kömür, (12.500 kg)

- 70 çocuk için mont, eldiven, iç giyim malzemesi ve ayakkabı gönderildi,

- 80 hane yaklaşık 300 kişi Sosyal Giyim Marketimizden faydalandı.

Ve ayrıca, Kızılay tarafından her gün sabah, öğle, akşam olmak üzere 3 öğün yemek dağıtılmaktadır."