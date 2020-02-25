FOX TV ve Fatih Portakal'dan skandal üstüne skandal! SGK yalanını böyle savundu

Yaptığı algı operasyonlarıyla Türkiye'nin sosyal ve iktisadi düzenini bozmaya gayret gösteren Amerikan sermayeli FOX TV, manipülasyon ve yalanlarına devam ediyor. Amerikan sermayesinin gözde ismi Fatih Portakal yalanlarına bir yenisini ekledi. FOX TV'de yer alan "Emekli maaşlarında yüzde 5 sağlık kesintisi yapılacak" haberi SGK tarafından yalanlandı. Yalanlanmasına rağmen asparagas haberin arkasında duran FOX TV ve Fatih Portakal yalanlarını savundu.