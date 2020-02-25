Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan Türkiye'ye gelen uçak ve Türk yolcular hakkında açıklama yaptı. Tecrübeli ekibin Ankara'da olmasından dolayı uçağın bu kente indiğini belirten Bakan Koca, 140 yolcuda da Koronavirüs tespit edilmediğini duyurdu.
Bakan Koca, "Etkili önlemler sayesinde ülkemizde Koronavirüs salgınına rastlanmadı" dedi.
2 noktada vatandaşların karantinaya alındığını belirten Koca, "Sadece 4 hastada öksğürük 2 hastada boğaz yanması olduğunu, 4 haftasının ateşinin olmadığını ve son durumlarının iyi olduğunu belirtmek isterim" şeklinde konuştu.
"YOLCULARIN İLK BULGULARINDA..."
Hastaneyi ziyaret edeceğini belirten Bakan Koca, "Etkili önlemler sayesinde bugüne kadar dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen ülkemizde rastlanmamıştı. Ankara'ya yönlendirmemizin sebebi, daha önce deneyimli olan ekibin Ankara'da karantina merkezlerimizde hazır olmasıydı." ifadelerini kullandı.
"Tüm numuneler için çalışmaya başlandı. Sonuçlar birkaç saat içinde belli olmuş olur. Çıktığı anda sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak. 140 kişi içinde ateşi olan kimse bulunmamaktadır. Yolcuların ilk bulgularında virüs belirtisi yok"
"BUGÜNE KADAR GELENLER..."
Türkiye'nin Koronavirüs ile mücadelesini anlatan Koca, "Bugüne kadar ülkemize gelen yolcuların kimisini karantinada, kimisini gözlem evinde kimisini de evinde hemşire gözetiminde takibe aldık" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kum ve Meşhed'den uçuşa izin verilmeyeceğini açıkladı.
İRAN'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARINA ÇAĞRI
İran'daki vatandaşlarımıza seslenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İran'daki Türk vatandaşları Türkiye'ye gelmek isterlerse, nasıl getirilmeleri gerektiğiyle ilgili her türlü imkanımızı seferber edeceğiz" şeklinde konuştu.
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs konusunda hassas davrandıklarını, 3-4 gün önce virüs şüphesi olan bir kişinin bulunduğu uçağı Türkiye'ye indirmediklerini bildirdi.
Bakan Koca sözlerine şu şekilde devam etti;
"Dünyanın neresinde olursa olsun, Türkiye'ye gelmek isteyen, tedavi olmak isteyen vatandaşımız olursa elimizden geleni yaparız. Sadece THY değil bütün havayollarıyla ilgili İran'dan uçuşlara izin verilmediğini özellikle söylemek istiyorum"
Detaylar gelecek..
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