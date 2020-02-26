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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan: Koronavirüs olan hastamız yok

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
BAKAN KOCA: KORONAVİRÜS OLAN HASTAMIZ YOK

haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan gelen yolcuları Ankara'da ziyaret etti. Bakan Koca, Ankara'ya inen uçaktaki yolcuların 14 gün boyunca karantina altında kalacaklarını ve şimdilik bir tespiti olmadığını söyledi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

4 yolcumuzun soğuk algınlığı şikayetleri sebebiyle risk etmemek için bugün karantinaya alınmaya karar verilmişti. Bugün Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altına aldık. Burayı ziyaret ederek. Bütün yolcuların hepsi ayrı birer odada hizmet verilerek takip yapılıyor. Her birine tek kullanımlık malzemeler veriliyor.

130 kişi içinde ağırlıklı genç yolcular var. 50 yaş üstü 11 kişi bulunuyor. Risk oluşturan sadece 2 hastada diyabet, 1 hastane hipertansiyon olduğunu biliyoruz. Ama diğer arkadaşların 50 yaş altı genç nufüs bulunuyor. Şu an 132 + 10 38 derecenin üzerinde herhangi bir yolcumuz yok. 4 kişide soğuk algınlığı ama ateşlerinin olmadığını söylemek istiyorum. Burada hassasiyet göstermemiz, özellikle Kum Kenti'nden geçmiş yolcularımız için 14 günlük süreci gözlemlemek istiyoruz. Risk gruplarını tespit ederek ne kadarlık sürede takip edilmesi gerekiyorsa bakılacak.

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KORONAVİRÜS OLAN HASTAMIZ YOK
Şu anda hastamızın olmadığını söylemek istiyorum. Şu ana kadar 3'te 2 kontroller tamamlandı, kalan 3'te 1'in çalışmaları kontrol amaçlı devam ediyor.

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