Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan: Koronavirüs olan hastamız yok
Son dakika haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan gelen yolcuları Ankara'da ziyaret etti. Bakan Koca, Ankara'ya inen uçaktaki yolcuların 14 gün boyunca karantina altında kalacaklarını ve şimdilik bir Koronavirüs tespiti olmadığını söyledi.
Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;
4 yolcumuzun soğuk algınlığı şikayetleri sebebiyle risk etmemek için bugün karantinaya alınmaya karar verilmişti. Bugün Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altına aldık. Burayı ziyaret ederek. Bütün yolcuların hepsi ayrı birer odada hizmet verilerek takip yapılıyor. Her birine tek kullanımlık malzemeler veriliyor.
130 kişi içinde ağırlıklı genç yolcular var. 50 yaş üstü 11 kişi bulunuyor. Risk oluşturan sadece 2 hastada diyabet, 1 hastane hipertansiyon olduğunu biliyoruz. Ama diğer arkadaşların 50 yaş altı genç nufüs bulunuyor. Şu an 132 + 10 38 derecenin üzerinde herhangi bir yolcumuz yok. 4 kişide soğuk algınlığı ama ateşlerinin olmadığını söylemek istiyorum. Burada hassasiyet göstermemiz, özellikle Kum Kenti'nden geçmiş yolcularımız için 14 günlük süreci gözlemlemek istiyoruz. Risk gruplarını tespit ederek ne kadarlık sürede takip edilmesi gerekiyorsa bakılacak.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KORONAVİRÜS OLAN HASTAMIZ YOK
Şu anda koronavirüs hastamızın olmadığını söylemek istiyorum. Şu ana kadar 3'te 2 kontroller tamamlandı, kalan 3'te 1'in çalışmaları kontrol amaçlı devam ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- ABD'den İdlib açıklaması: "Türkiye ile..."
- Yalova Belediye Başkan Yardımcısı dahil 6 kişi...
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan yurda döndü
- Serebral palsi hastası gençten Başkan Erdoğan'a anlamlı doğum günü hediyesi
- Zırhlı araçlar Suriye'ye gitti
- Başkan Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı
- 17/25 Aralık'ın montaj ses kaydında CHP, FBI ve FETÖ izi
- Tel Abyad ve Akçakale Gümrük kapıları...
- Sağlık Bakanı'ndan Bahçeli'ye teşekkür
- FOX TV ve Fatih Portakal'dan skandal üstüne skandal! SGK yalanını böyle savundu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 158. bölüm canlı izle! – ATV
- Ayetli hadisli üç aylar mesajları sözleri! 2020 En güzel üç aylar karşılama mesajları (Resimli)
- 3 aylar orucu kaç gün tutulur? 3 aylar orucuna nasıl niyet edilir?
- Ali Armağan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Armağan’ın oğlu neden intihar etti?
- Nafile orucu kaç gün tutulur? 3 ayların başında nafile orucu tutulur mu?
- Ceza indirimi son dakika! Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı? Yeni infaz sisteminde neler var?
- Mübarek üç aylar başladı! Üç aylar fazileti nelerdir? Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir?
- Altın fiyatları zirveyi zorluyor! 25 Şubat canlı altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
- SGK açıkladı! Emekli ikramiyesi kalkıyor mu? Emekli bayram ikramiyesi kalkacak mı?
- SGK’dan flaş açıklama! Emekli maaşlarında kesinti olacak mı? Emekli maaşları kesilecek mi?
- Nilüfer kimdir, kaç yaşında, nereli? Nilüfer’in hastalığı Aspergillus nedir?
- Bugün kandil mi? Regaip Kandili bugün mü? Regaip Kandili’nde oruç tutulur mu?