Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Nurettin Demirtaş çökme noktasına gelen PKK için böyle ağladı!
Başkan Erdoğan'ın talimatları ile hem içeride hem de sınır ötesinde eli kanlı terör örgütü PKK'ya çok ağır darbeler vuruldu. Nokta operasyonlarla havadan ve karadan vurularak çökme noktasına getirilen PKK'yı büyük panik sardı. Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın dağdaki terörist kardeşi Nurettin Demirtaş, operasyonlarla bitme noktasına gelen terör örgütünü bir arada tutabilmek için örgüte müzahir yayın organlarına sık sık açıklamalarda bulunarak ayaklanma ve eylem çağrısı yapıyor.HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi Nurettin Demirtaş, yurt içinde ve yurt dışında başarılı operasyonların yanı sıra Diyarbakır HDP il binası önünde 166 gündür devam eden evlat nöbeti ve güvenlik güçlerinin ikna çalışmalarıyla artan teslim olmaları engellemek ve önüne geçmek için örgüt yanlısı yayın organlarında kara propaganda yaparak teröristleri bir arada tutmaya çalışıyor.
PKK VE FETÖ KOL KOLA!Nurettin Demirtaş, bu yayın organlarında PKK'nın FETÖ ile işbirliğini de gözler önüne seriyor. Demirtaş, 3 Ocak'ta terör örgütüne müzahir yayın organına yaptığı açıklamada, "Kürtleri ve sosyalistleri tasfiye etmenin yolu 'terör' kavramıyla çoktan döşenmişti. Müslümanları nasıl tasfiye edeceklerdi? Bir adet 'terör örgütü' icat ettiler ve adına FETÖ dediler" dedi. Yine aynı tarihte yaptığı açıklamada Demirtaş, FETÖ'ye üye olanların mağdur olduğunu, cemaate FETÖ denilemeyeceğini söyledi.
SIK SIK AYAKLANMA VE EYLEM ÇAĞRISI YAPIYOR
Bölücü terör örgütünün köşeye sıkışması ve eylem yapamaz hale gelmesi üzerine Nurettin Demirtaş, açıklamaları ile sık sık ayaklanma ve eylem çağrısı yapıyor.
PKK ÇÖKME NOKTASINA GELDİ! DEMİRTAŞ'IN KARDEŞİ BÖYLE AĞLADI
Nurettin Demirtaş, 14 Ocak 2020 tarihinde yaptığı bir açıklamada resmen ağlayarak, "Uluslararası komplo tezgahlarının kırılması, tecridin son bulması, Apo'nun özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşturulması için faşizmi yıkmak, demokrasiyi inşa etmek gerekiyor. Kadınların, gençlerin, üniversitelerin, aydınların, sanatçıların, siyasetçilerin, emekçilerin, zindan direnişçilerinin, savaşçıların, hepimizin önündeki birincil görev çökmekte olan faşizmi tamamen yıkmaktır. Yıkılacak, yıkacağız" sözleri ile acı bir yakarışta bulundu.
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