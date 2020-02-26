Son dakika: Altuğ Verdi soruşturmasında flaş gelişme! Tutuklandılar
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
Son dakika haberi... Makam odasında şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında bugün adliyeye sevkedilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 13'e çıktı.
Makam odasında şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında bugün adliyeye sevkedilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 13'e çıktı.
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