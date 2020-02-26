26 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Altuğ Verdi soruşturmasında flaş gelişme! Tutuklandılar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
ALTUĞ VERDİ SORUŞTURMASINDA FLAŞ GELİŞME!

Son dakika haberi... Makam odasında şehit edilen Emniyet Müdürü 'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında bugün adliyeye sevkedilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 13'e çıktı.

Makam odasında şehit edilen Emniyet Müdürü 'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında bugün adliyeye sevkedilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 13'e çıktı.

Altuğ Verdi soruşturmasında 4 şüpheliden 1'i itirafçı oldu, 3'ü adliyeye sevk edildi ALTUĞ VERDİ SORUŞTURMASINDA 4 ŞÜPHELİDEN 1'İ İTİRAFÇI OLDU, 3'Ü ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Son dakika: Altuğ Verdi'nin şehit edilmesinde flaş gelişme! Aile boyu FETÖ çıktı SON DAKİKA: ALTUĞ VERDİ'NİN ŞEHİT EDİLMESİNDE FLAŞ GELİŞME! AİLE BOYU FETÖ ÇIKTI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN