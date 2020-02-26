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Son dakika: Türk-Rus heyetlerinin İdlib görüşmesi sona erdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
TÜRK-RUS HEYETLERİNİN İDLİB GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

haberleri... Türk-Rus heyetlerin Ankara'da İdlib'deki duruma ilişkin görüşmeleri sona erdi. Görüşmeler yarın devam edecek.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığında, İdlib'deki duruma ilişkin Ankara'da yapılan heyetler arası görüşmeler sona erdi.

GÖRÜŞMELER YARIN DEVAM EDECEK
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda üçüncü tur görüşmeler için heyetler Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Görüşmelere, yarın kaldığı yerden devam edilecek.

Türk ve Rus heyetleri, daha önce İdlib konusunda Ankara ve Moskova'da iki tur görüşme yapmıştı.

Son dakika: Avrupa Birliği'nden İdlib çağrısı! SON DAKİKA: AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN İDLİB ÇAĞRISI!
Son dakika: Rus heyet İdlib görüşmeleri için Ankara'da! SON DAKİKA: RUS HEYET İDLİB GÖRÜŞMELERİ İÇİN ANKARA'DA!

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