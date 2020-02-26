Başkan Erdoğan çağrıyı yapmıştı! Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu toplandı

Prof. Dr. Fahrettin Altun, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kamu diplomasisinin, stratejik iletişim politikalarının en önemli saç ayaklarından biri olduğunu belirterek, "Elbette stratejik iletişimimiz de kamu diplomasimiz de her şeyden önce milli güvenlik önceliklerimizden, devletimizi ve milletimizi ayakta tutan kuruluş değerlerimizden, toplumsal refah mücadelemizden ve ulusal kalkınma hedeflerimizden bağımsız değildir." dedi.

İletişimin uluslararası ilişkilerde hiç̧ olmadığı kadar önemli bir unsur haline geldiğine işaret eden Altun, uluslararası medyanın dış politika yapım süreçlerinin giderek merkezine yerleşmeye başladığını, medyatik gerçekliğin hakiki gerçekliğin önüne geçtiğini söyledi.