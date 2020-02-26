26 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Malatya Valisi deprem sonrası o iddiayı yalanladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2020
VALİ BARUŞ DEPREM SONRASI O İDDİAYI YALANLADI

Son dakika haberine göre; 'nın Kale ilçesinde, gece 02.03'te 4.9 büyüklüğünde meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı olmadı. Aydın Baruş, Çayköy mahallesinde bazı evlerin yıkıldığı ve enkaz altında kalanların olduğu iddiasını yalanladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü 'nın Kale ilçesi olarak açıkladığı saat 02.03'de 4.9 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Zeminden 10 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli endişe yaratan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.0, merkez üssünü de Pütürge ilçesi olarak açıkladı.

VALİ BARUŞ'TAN DEPREM AÇIKLAMASI

Aydın Baruş, merkez üssü Kale ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde kentte ölü ve yaralı olmadığını belirterek, vatandaşları önceden tespit edilen ağır hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyardı.

Vali Baruş, Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:

"İlimiz Kale İlçesi Merkezli saat 02.03'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayı meydana gelmemiştir. Vatandaşlarımızın, ağır hasarlı olduğu tespit edilen binalara girilmemesi hususunda dikkatli davranmaları gerekmektedir.

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan; "Pütürge İlçesi Çayköy Mahallesinde bazı evlerin yıkıldığı ve enkaz altında kalanların olduğu" yönündeki haber gerçek dışıdır."

Son dakika: Malatya'da gece yarısı korkutan deprem! Video SON DAKİKA: MALATYA'DA GECE YARISI KORKUTAN DEPREM! VİDEO

PANİĞE NEDEN OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Kale ilçesi olarak açıkladığı saat 02.03'de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar, sokaklara çıktı, bazıları ise park ve bahçelerin banklarında bekledi. Hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düştüğü kentte vatandaşlar battaniyelerine sarılarak ısınmaya çalıştı. Kentin meydanlarına gece yarısı çıkan vatandaşlar, bir yandan ısındı, diğer yandan ise tekrar deprem olması korkusuyla bekleyişe geçti. Depremin hemen ardından bazı vatandaşlar telefonla yakınlarına da ulaşmaya çalıştı.

Son dakika: Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi SON DAKİKA: MALATYA'DA 4,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN