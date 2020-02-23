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Ali Babacan HDP kongresine mesaj yolladı! PKK'nın siyasi koluna selam çaktı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2020 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020
BABACAN, HDP KONGRESİNE MESAJ YOLLADI! SELAM ÇAKTI

'nın siyasi kolu 'nin 4. Olağan Kongresi bugün 'nda gerçekleştirildi. Kongreye davetli olan ancak katılamayan , bir mesaj yolladı. Babacan'ın mesajında dikkat çeken ifadeler yer aldı.

'nin 4. Olağan Kongresi 'da 'nda gerçekleştirildi. Eş genel başkanlıkta yerini korurken yerine Mithat Sancar aday oldu. Tek aday olan Sancar bundan sonra Pervin Buldan'la birlikte göreve devam edecek.

ALİ BABACAN'DAN HDP'YE MESAJ! SELAM ÇAKTI...

kongresine yeni parti hazırlıklarına devam eden da davetliydi. Ancak Babacan kongreye katılmadı yerine bir mesaj yolladı. Ali Babacan salonda okunan mesajında, "Sayın Pervin Buldan ve Sayın Sezai Temelli, Halkların Demokratik Partisinin 4'üncü Olağan Büyük Kongresine davetiniz için teşekkür ederim. Kongrede alacağınız kararların ülkemizin demokrasisine ve toplumumuzun huzuruna katkı vermesini ümit ediyorum. Bu vesileyle selamlarımı iletiyor, kongrenizin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

HDP KONGRESİNE BAŞKA KİMLER KATILDI?

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi, ve de kongreye katılım gösterdi. CHP adına Genel Başkan Yardımcısı , Gelecek Partisi adına da Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin Ankara Spor Salonu'na gitti.

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