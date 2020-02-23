Ali Babacan HDP kongresine mesaj yolladı! PKK'nın siyasi koluna selam çaktı...
PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 4. Olağan Kongresi bugün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye davetli olan ancak katılamayan Ali Babacan, bir mesaj yolladı. Babacan'ın mesajında dikkat çeken ifadeler yer aldı.Halkların Demokratik Partisi'nin 4. Olağan Kongresi Ankara'da Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Eş genel başkanlıkta Pervin Buldan yerini korurken Sezai Temelli yerine Mithat Sancar aday oldu. Tek aday olan Sancar bundan sonra Pervin Buldan'la birlikte göreve devam edecek.
ALİ BABACAN'DAN HDP'YE MESAJ! SELAM ÇAKTI...
HDP kongresine yeni parti hazırlıklarına devam eden Ali Babacan da davetliydi. Ancak Babacan kongreye katılmadı yerine bir mesaj yolladı. Ali Babacan salonda okunan mesajında, "Sayın Pervin Buldan ve Sayın Sezai Temelli, Halkların Demokratik Partisinin 4'üncü Olağan Büyük Kongresine davetiniz için teşekkür ederim. Kongrede alacağınız kararların ülkemizin demokrasisine ve toplumumuzun huzuruna katkı vermesini ümit ediyorum. Bu vesileyle selamlarımı iletiyor, kongrenizin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
HDP KONGRESİNE BAŞKA KİMLER KATILDI?
Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi de kongreye katılım gösterdi. CHP adına Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Gelecek Partisi adına da Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin Ankara Spor Salonu'na gitti.
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