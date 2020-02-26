Son dakika: Pakistan'da koronavirüs (Kovid-19) vakaları görüldü
İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılmaya başlayan ölümcül virüs insanları korkutmaya devam ediyor. Son dakika haberine göre, Pakistan'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları görüldü.
Pakistan'da ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları görüldüğü bildirildi.
Sağlık Bakanı Zafer Mirza, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yaklaşık 200 milyon nüfuslu ülkede ilk kez iki kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurarak, her iki vaka için belirlenen standartların uygulandığını kaydetti.
Bu iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Mirza, "Paniğe gerek yok. Her şey kontrol altında." ifadesini kullandı.
Mirza, konuya ilişkin yarın basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti.
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 taşıdığı tespit edilenlerden birinin İran'ı ziyaret ettikten sonra Karaçi'ye gelen 22 yaşında bir erkek olduğunu kaydederken, diğer kişiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 81 bini geçti, 2 bin 765 kişi ise yaşamını yitirdi.
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