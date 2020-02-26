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Son dakika: İdlib'de iki şehit

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2020
İDLİB'DEN ACI HABER

Son dakika haberine göre, 'de rejim güçleri askerlerimizi hedef aldı. Hava saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı. Alçak saldırıya anında karşılık verildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama 114 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

'de rejim güçleri askerlerimizi hedef aldı. Hava saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgedeki Rejim hedefleri derhal ateş altına alınmış; alınmaya devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

2 askerin de yaralı olduğunu bildirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz.

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE BIRAKILMAYACAKTIR
Unutulmamalıdır ki; şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır!

114 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre; 1 adet hava savunma füze sistemi, 1 adet ZU-23 uçaksavar, 1 adet Tanksavar, 3 tank, 1 mühimmat aracı, 2 iş makinesinin imha edildiği, 3 tankın ele geçirildiği ve 114 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir.

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