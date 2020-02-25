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Son dakika: Konya merkezli 24 ilde kritik FETÖ operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.02.2020 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020
24 İLDE KRİTİK FETÖ OPERASYONU

Son dakika... merkezli 24 ilde yürütülen soruşturması kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

SON DAKİKA HABERİ: merkezli 24 ilde, 'nün TSK içindeki kripto üyeleri olduğu iddia edilen 16'sı meslekten ihraç edilmiş 37 askere yönelik operasyon başlatıldı.

TSK İÇİNDEKİ KRİPTOLAR ORTAYA ÇIKTI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan örgütün mahrem imamlarının ifadeleri doğrultusunda, TSK içindeki kripto üyeler deşifre edildi.

37 YAKALAMA KARARI VAR

Bunun üzerine 16'sı meslekten ihraç edilmiş 37 asker hakkında yakalama kararı verildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri de Konya merkezli 24 ilde, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı.
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