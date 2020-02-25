Resmi Gazete'de yayımlandı! Elektronik sigara ithalatı yasaklandı
Kısa süre içerisinde insan sağlığına ciddi zararlar verdiği tespit edilen elektronik sigaraya ilişkin verilen karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Elektronik sigara ve bunlarda kullanılan mamuller ile elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlarının ithalatı yasaklandı. Bakan Pekcan, "Elektronik sigara ve elektronik nargileyle bunların tüketiminde kullanılan cihaz, yedek parça ve solüsyonlarının ithalatına yasak getirdik." dedi.
"Elektronik Sigara ve Benzeri Cihazlar ile Bazı Tütün Mamulleri ve Tütün Mamulünü Taklit Eder Tarzda Kullanılan Mamullerin İthaline İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
YASAK GELDİ
Buna göre, sigara, sarmalık kıyılmış, pipoluk, nargilelik tütün mamulleriyle puro ve sigarillo haricindeki tütün mamulleri, ısıtılarak ya da yakılarak tüketilenler ve nikotin içeriğine bakılmaksızın tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bunların tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlarının ithali yasaklandı.
YOLCU BERABERİNDE GİRİŞİNE…
Ticaret Bakanlığı, söz konusu ürünlerin yolcu beraberinde girişine ve transitine ilişkin düzenleme yapmaya yetkili olacak.
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