CHP'nin 17-25 Aralık kumpası deşifre oldu! Montaj ses kaydının raporu FETÖ avukatından

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı manevi tazminat davalarında yaptığı savunmaları nedeniyle hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik hakim karşısına çıktı. Celal Çelik, "17-25 Aralık ses kayıtları tamamen doğru. Bilirkişi raporu aldık" dedi. Başkan Erdoğan'ın Avukatı Abdulsamet Aydın ise, "Sanık FETÖ'nün sahte ve montaj bir şekilde oluşturduğu kayıtlarla ilgili burada savunma yapmış ve FETÖ'nün bu ipine sıkı sıkıya yapışmıştır" diyerek tepki gösterdi. Çelik'in bahsettiği montaj ses kaydı ile ilgili rapor aldığı hukuk bürosu, FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'de çalıştığı hukuk bürosu olan Steptoe &Johns olduğu ortaya çıktı. Yani Çelik'in raporu teröristbaşı Gülen'in avukatlarından aldığı ispatlanmış oldu.

FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpası, hükümeti yargı eliyle devirmek için yapılan bir darbe girişimiydi. FETÖ'nün bu girişiminde en büyük rolü alanlardan birisinin CHP olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

"17-25 Aralık ses kayıtları tamamen doğru. Bilirkişi raporu aldık" diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in FETÖ ile kirli iş birliği bir kez daha ortaya çıktı.

RAPOR FETÖ'NÜN AVUKATLARINDAN

Kılıçdaroğu'nun avukatı Celal Çelik'in montaj ses kaydı ile ilgili ısmarlama rapor aldığı kişi Edward J.Primeau ile aynı davalarda birlikte hareket eden Prof. Al.Yonovitz'in temsilci hukuk bürosu FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD de çalıştığı hukuk bürosu Steptoe &Johns'ta çalıştığı ortaya çıktı. Çelik'in montaj ses kaydının raporunu bizzat teröristbaşı Gülen'in avukatlarından aldığı tespit edildi.





ERDOĞAN'IN AVUKATI: FETÖ'NÜN İPİNE SIKI SIKIYA YAPIŞMIŞTIR

Anadolu Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanık Avukat Celal Çelik ve avukatları katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Avukat Abdulsamet Aydın duruşmada yer aldı.

Davaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, milletvekilleri Mahmut Tanal, Ali Şeker, Seda Kadıgil, Gökhan Zeybek, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve çok sayıda partili katıldı. Çelik'i savunmak için, aralarında İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda avukat duruşmaya katıldı. Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Celal Çelik, 13 yıl hakimlik yaptığını, uzun süredir de avukat olduğunu belirterek, "Ben şu an bir iddianame ile karşı karşıyayım, sanık pozisyonundayım" dedi.

İDDİANAMEDE CUMHURBAŞKANINA HAKARET VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA VAR

İddianamede, Çelik'in 15 Ocak 2018 tarihinde mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde davacı hakkında kullandığı ifadelerle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarını işlediği belirtiliyor.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, eski hakim olduğu Çelik hakkında mahkeme nezdinde son soruşturmanın açılarak atılı suçlardan 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

Başkan Erdoğan'ın Avukatı Abdulsamet Aydın , "Sanık hukuki savunma yapmak yerine tamamiyle şov yapmıştır. Daha önce yaptığı tutumu burada da sürdürmüştür. Sanık FETÖ'nün sahte ve montaj bir şekilde oluşturduğu kayıtlarla ilgili burada savunma yapmış ve FETÖ'nün bu ipine sıkı sıkıya yapışmıştır" dedi. Avukat Aydın, "sanığın savunmalarının reddini, sanık ve sanık vekillerinin taleplerinin reddini talep ediyoruz" dedi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

İŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN FETÖ İLE KRONOLOJİK İŞ BİRLİĞİ

Partisindeki ve etrafındaki çok sayıda FETÖ'cüye rağmen topu kendi üzerinden atmaya çalışarak FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ ile olan ilişkisini koltuğa oturduğundan bu yana attığı her adım ortaya koyuyor.





KASET KUMPASIYLA GELDİ

22 Mayıs 2010 - FETÖ tarafından çekilen Deniz Baykal kasetinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına geçti.

26 Ocak 2012: Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün ABD imamı ve Türk Amerikan Birliği (TAA) Başkanı Faruk Taban ve yöneticilerini genel merkezde kabul etti. Bu ziyaret, partinin internet sitesine de konuldu. Haberi gösteren internet linki sonradan kaldırıldı.

FETÖ İMAMI İLE GÖRÜŞTÜ

7 Şubat 2012: Faruk Taban ve ekibinin CHP Genel Merkezi'ni ziyaretinden günler sonra, 7 Şubat 2012'de FETÖ'nün savcısı Sadrettin Sarıkaya, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve ekibini ifadeye çağırdı. 3 gün sonra da MİT'çiler Emre Taner, Afet Güneş, Yaşar Yıldırım ve Hüseyin Kuzuoğlu için yakalama kararı çıkarıldı.

HÜKÜMETİ TEHDİT ETTİ

Ocak 2012: Kılıçdaroğlu FETÖ'nün mahrem imamlarıyla toplantı yaptı.

18 Mayıs 2013: Gezi kalkışmasından önce hükümeti tehdit etti.

2 Aralık 2013: 17-25 Aralık'tan hemen önce CHP ile FETÖ lobisi arasında toplantı yapıldı. Kılıçdaroğlu FETÖ'nün ABD imamı Faruk Taban ABD'de görüştü.

FETÖ İLE İŞBİRLİĞİ İTİRAFI

19 Mart 2014: Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ'nün kapatılan kanalı Samanyolu Tv'de Başkan Erdoğan'ı tehdit etti. "Süleyman Şah Türbesi'ne saldırı olacak. Seçimlerden sonra orduyu Suriye'ye sokmak isteyebilirler" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmasından 9 gün sonra, FETÖ tarafından kaydedilen ve türbeye ilişkin olduğu iddia edilen ses kaydı internete düştü. Kaydın ortam dinlemesiyle yapıldığı tespit edildi.

15 Aralık 2014: CHP'li milletvekili Birgül Ayman Güler, FETÖ ile seçim işbirliğini itiraf etti.

17 Mayıs 2015: Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün medya imamı firari Ekrem Dumanlı'nın da olduğu Zaman gazetesi yöneticileri ile bir araya geldi. CHP'li Enis Berberoğlu da görüşmeye katıldı.





'KONTROLLÜ DARBE' DEDİ

18 Mayıs 2015: Kılıçdaroğlu, MİT TIR'larındaki bombaların görüntülerini izlediğini söyledi.

27 Mayıs 2015: Enis Berberoğlu MİT TIR'ları görüntülerini Dündar'dan aldı.

26 Ekim 2015: Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekiller FETÖ'cü TV'lere destek verdi.

28 Ekim 2015: FETÖ'nün yayın organaı Zaman gazetesine destek verildi.

15 Temmuz 2016: Kemal Kılıçdaroğlu, hain darbe girişiminin 'kontrollü darbe' olduğunu söyledi.

19 Eylül 2016: Kılıçdaroğlu, FETÖ elebaşının kitaplarıyla ilgili 'Kitapları yakılmasın' dedi.

5 Aralık 2016: FETÖ'cü gazetecilere destek verdi.

28 Mart 2017: CHP milletvekilleri Mahmut Tanal ve Sezgin Tanrıkulu, FETÖ kanallarını ziyaret etti.

BYLOCK'CU DANIŞMAN

22 Ağustos 2017: Kılıçdaroğlu'nun eski Başdanışmanı Fatih Gürsul'un Bylock yazışmaları ortaya çıktı.

26 Ekim 2017: Kılıçdaroğlu, FETÖ'den yargılanan Atilla Taş ve Murat Paksoy'a telefon etti.

28 Ekim 2017: Bylock yazışmalarından CHP-FETÖ işbirliği çıktı.

CHP'Lİ VEKİL TUTUKLANDI

8 Ekim 2019: CHP milletvekili Eren Erdem tutuklandı.

16 Kasım 2019: "CHP FETÖ'ye teslim oldu" diyen Yılmaz Ateş partiden ihraç edildi. Bu süreçlerde Kılıçdaroğlu'nun 6 danışmanı FETÖ'cü çıktı.