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Ali Demir'in yargılandığı FETÖ davasında karar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.02.2020
DEMİR'İN YARGILANDIĞI FETÖ DAVASINDA KRİTİK KARAR

'de, davasında tutuksuz yargılanan eski Başkanı 'in dosyasının, 2'nci 'nde yargılandığı dava dosyası ile birleştirilmesine, ÖSYM eski Başkan Yardımcısı 'in ise dosyasının ayrılmasına karar verildi.

eski Başkanı ve yardımcısı 'in, 2'nci 'nde, 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'ÖSYM Başkanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından tutuksuz yargılanmalarına başlandı.

Ali Demir, İstanbul Adliyesi'nden, Ömer Pekşen ise Adliyesi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

MAHKEMEDEN DOSYALARI BİRLEŞTİRME KARARI

Mahkeme Başkanı, sanık Ali Demir'in dosyasının, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ' üyeliği' ve 'zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçlarından 18 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle yargılandığı dosya ile birleştirilmesi taleplerinin kabul edildiğini açıkladı.

ÖMER PEKŞEN'İN DURUŞMASI ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık Demir'in dosyasının birleştirilmesine karar verirken, Ömer Pekşen'in ise ayrı yargılanması için duruşmayı erteledi.

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