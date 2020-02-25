Ali Demir'in yargılandığı FETÖ davasında karar
Giriş Tarihi: 25.02.2020
Kayseri'de, FETÖ davasında tutuksuz yargılanan ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'in dosyasının, Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava dosyası ile birleştirilmesine, ÖSYM eski Başkan Yardımcısı Ömer Pekşen'in ise dosyasının ayrılmasına karar verildi.ÖSYM eski Başkanı Ali Demir ve yardımcısı Ömer Pekşen'in, Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'ÖSYM Başkanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından tutuksuz yargılanmalarına başlandı.
Ali Demir, İstanbul Adliyesi'nden, Ömer Pekşen ise Trabzon Adliyesi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.
MAHKEMEDEN DOSYALARI BİRLEŞTİRME KARARI
Mahkeme Başkanı, sanık Ali Demir'in dosyasının, Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'FETÖ üyeliği' ve 'zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçlarından 18 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle yargılandığı dosya ile birleştirilmesi taleplerinin kabul edildiğini açıkladı.
ÖMER PEKŞEN'İN DURUŞMASI ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, sanık Demir'in dosyasının birleştirilmesine karar verirken, Ömer Pekşen'in ise ayrı yargılanması için duruşmayı erteledi.
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