CHP, MİT kumpasında da FETÖ’ye destek vermiş!

İddianamede; Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Görüşen'in, 16 Ocak 2012 tarihinde 2011/1402 nolu soruşturmanın Alp Kağan Polatkan'ın şikâyet dilekçesi ile Tanju Özcan'ın şikâyet dilekçesinin aynı konu ve şüphelilerle ilgili olduklarından iddiasıyla birleştirilmelerine karar verildiği, soruşturmanın 2011/1109 soruşturma numaralı evrakı üzerinden devam edildiğine dikkat çekildi.



7 ŞUBAT 2012 TARİHİNDE GÖZALTI KARARI ALINDI, 2 GÜN SONRA TANJU ÖZCAN'IN DİLEKÇESİ BİRLEŞTİRİLDİ

FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya, 7 Şubat 2012 tarihinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski Müsteşar Emre Taner ve eski Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş ve İstihbarat çalışanları Yaşar Hakan Yıldırım, Hüseyin Emre Kuzuoğlu'nu şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.







Savcı Sadrettin Sarıkaya'nın gözaltı kararından iki gün sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve aralarında Tanju Özcan'ın da bulunduğu 22 kişinin dilekçesini birleştirdi.



İddianamede; "9 Şubat 2012 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Görüşen'in imzasıyla 22 şahsın dilekçesi, Alp Kağan Polatkan ve Bolu Milletvekili Tanju Özcan tarafından verilen dilekçeye konu soruşturmaların birleştirilmesine karar verilmiş olup, soruşturmaya 2011/1109 soruşturma numaralı evrak üzerinden devam olunmasına karar verilmiştir" deniliyor.



TANJU ÖZCAN DOSYANIN TARAFI DEĞİL

İddianamede; soruşturmayı yapan Sadrettin Sarıkaya'nın "bir kısım devlet görevlileriyle ilgili gizli tanıklar ve soruşturma şüphelisi 4 MİT haber elemanın önemli beyanları" şeklinde iddiasıyla kumpas soruşturmanın başlatıldığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ise "Oslo görüşmeleri" iddiasıyla başlatıldığı, Ankara'da yürütülen soruşturmada, şikayetçilerden 2 kişinin şikayetinden feragat ettiği ve Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın ise dosyanın tarafı olmadığının tespit edildiğine dikkat çekildi.



İddianamede; 25 Haziran 2013 tarihinde Tanju Özcan'ın dosyanın tarafı olmadığına karar verildiğine dikkat çekildi.



KENAN KIRAN/SABAH