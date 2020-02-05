Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, FETÖ’yle irtibatlı 54 kişiyle görüşmüş!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in, FETÖ terör örgütü üyeliği/yöneticiliği suçundan soruşturma/kovuşturma yürütülen 54 kişiyle olağanın ötesinde çok yoğun irtibatları tespit edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardım ve üç ayrı suçtan 11 yıl 11 aydan 40 yıla kadar hapis cezasıyla çarptırılması istenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in, FETÖ/PDY mensuplarıyla yoğun irtibatı tespit edildi.

Celal Çelik'in kullanımda olduğu hattın yapılan HTS incelemesinde; hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği/yöneticiliği suçundan soruşturma/kovuşturma yürütülen çok sayıda kişi ile arasında olağanın ötesinde çok yoğun irtibatlarının mevcut olduğu tespit edildi. Celal Çelik'in 54 kişiyle irtibatı saptandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da müşteki olduğu iddianamede; avukat Celal Çelik'in, FETÖ/PDY mensuplarıyla irtibatı şöyle sıralandı:

CELAL ÇELİK'İN FETÖ'DEN TUTUKLANANLARLA İRTİBATI BULUNUYOR

MURAT ARSLAN (417 GÖRÜŞME): YARSAV Eski Başkanı, OHAL kapsamında çıkarılan 672 Sayılı KHK kapsamında kamu görevinden çıkarıldı ve tutuklandı.

MEHMET SELAHATTİN DİNÇER (42 GÖRÜŞME): Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nda 1. Sınıf Emniyet Müdürü olarak görevli iken OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden çıkarıldı ve tutuklandı.

MUAMMER SÖNMEZ (319 GÖRÜŞME): İzmir Karabağlar İlçe Kaymakamı olarak görevli bulunduğu sırada OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden çıkarıldı ve tutuklandı.

ÜMİT DENİZ (55 GÖRÜŞME): Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'nda hakim-raportör olarak görevli bulunduğu sırada OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden çıkarıldı ve tutuklandı.

KEMAL KARANFİL (38 GÖRÜŞME): Zonguldak ilinde hakim olarak görevli bulunduğu sırada OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden çıkarıldı ve tutuklandı.

HASAN AKGEDİK (17 GÖRÜŞME): Batman İdare Mahkemesi Başkanlığı'nda hakim olarak görevli olduğu sırada kamu görevinden çıkarıldı ve tutuklandı.

LEVENT ÜNSAL (10 GÖRÜŞME): Ankara Adliyesinde hakim olarak görevli bulunduğu sırada OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden çıkarıldı ve tutuklandı.

NECATİ MİRALAY (5 GÖRÜŞME): Akçakoca Adalet Sarayı'nda hakim ve savcı olarak görevli bulunduğu sırada OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden çıkarıldı ve tutuklandı.

HAKAN ATASOY (12 GÖRÜŞME): Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'nda hakim ve savcı (Raportör) olarak görevli bulunduğu sırada OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden çıkarıldı ve tutuklandı.

MEHMET HAMZAÇEBİ (5 GÖRÜŞME): Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat davasına bakan mahkeme hakimi. İstanbul'da hakim olarak görevli bulunduğu sırada OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden çıkarıldı ve tutuklandı.

COŞKUN HALİTOĞLU (7 GÖRÜŞME): Ankara Adliyesi'nde hakim olarak görevli bulunduğu sırada OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden çıkarıldı ve tutuklandı.

ERHAN YILMAZ (9 GÖRÜŞME): Kahramanmaraş İdare Mahkemesi Başkanlığı'nda hakim olarak görevli bulunduğu sırada OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden çıkarıldı ve tutuklandı.

NECİP NEFESOĞLU (3 GÖRÜŞME): Jandarma Genel Komutanlığı'nda Jandarma Kurmay Binbaşı olarak görevli bulunduğu sırada OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden çıkarıldı ve tutuklandı.

MAHMUT BENEZ (19 GÖRÜŞME): Muş Asayiş Şube Müdürlüğü'nde Başkomiser olarak görevli olduğu sırada 672 Sayılı KHK kapsamında kamu görevinden çıkarıldı ve tutuklandı.

MURAT UYGUN (40 GÖRÜŞME): Van'da hakim olarak görevli olduğu sırada OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile Kamu görevinden çıkarıldı ve tutuklandı.

İSMAİL GÖZÜKARA (22 GÖRÜŞME): Gaziantep Adliye Sarayı'nda hakim olarak görevli bulunduğu sırada OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden çıkarıldı ve tutuklandı.

İRFAN YILDIZ (70 GÖRÜŞME): Kayseri Kocasinan'da hakim olarak görevli bulunduğu sırada OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden çıkarılan ve tutuklandı.

RIFAT SARI (5 GÖRÜŞME): Ankara Adliyesi'nde hakim olarak görevli bulunduğu sırada OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden çıkarıldı ve tutuklandı.

ASİL AYDIN (20 GÖRÜŞME): İskenderun Adliyesi'nde hakim olarak görevli bulunduğu sırada OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden çıkarıldı ve tutuklandı.

SÜLEYMAN MORTAŞ (7 GÖRÜŞME): Ankara Adliyesi'nde hakim olarak görevli bulunduğu sırada OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden çıkarıldı ve tutuklandı.

BİRCAN FIRAT (10 GÖRÜŞME): Ankara Adliyesi'nde hakim olarak görevli bulunduğu sırada OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden çıkarıldı ve tutuklandı.

MURAT DURMAZ (31 GÖRÜŞME): Danıştay Başkanlığında Hakim olarak görevli bulunduğu sırada OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden çıkarıldı ve tutuklanandı.

ŞÜKRÜ DURMUŞ (14 GÖRÜŞME): Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'nda hakim-savcı (Röportör) olarak görevli bulunduğu sırada OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden çıkarıldı ve tutuklandı.

FATİH GÜRSUL (26 GÖRÜŞME): MİT tırlarının durdurulması soruşturmasında adı, tırların durdurulmasında görev alan sivil örgüt yöneticisi olarak geçen Süleyman Gürbüz ile aynı ByLock grubunda yer alan, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kamu davası açılan ve ByLock sistemini kullanan Fatih Gürsul görüşmesi bulunuyor.

SİYASİLERİN HESAPLARINI USULSÜZ İNCELEYEN HAMZA KAÇAR'LA 1659 GÖRÜŞME!

HAMZA KAÇAR (1659 GÖRÜŞME): Eski Maliye Bakanlığı müfettişi. 2005-2006 yıllarında Maliye Bakanlığı Başmüfettişi iken dönemin Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Genelkurmay Başkanı ve Bakanlarının hesaplarını usulsüz olarak inceleyip bir kısım siyasi parti başkan ve yetkilileriyle milletvekillerine ilettiği iddiasıyla kamu görevinden ihraç edildi. Celal Çelik, Hamza Kaçar'ın bu durumunun kamuoyunda açıkça haberler yapılması nedeniyle bilinmesine rağmen 2012 tarihinden bu tarafa bin 659 kez toplamda 10 saat civarında irtibatı bulunuyor.

METİN İYİDİL'İ ZİYARET EDEN ABDULLAH KAYA'YLA 461 GÖRÜŞME

ABDULLAH KAYA (461 GÖRÜŞME): Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada yargılanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski korgeneral Metin İyidil'i Ankara Sincan 1 Nolu F Tipi Ceza Ve İnfaz Kurumu'nda ziyarete gelen Abdullah Kaya ile irtibatı bulunuyor.

MUSTAFA SAVAŞ (118 GÖRÜŞME): Yargıtay Tetkik Eski Hakimi, kamu görevinden ihraç edildi ve FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock programı yükleyen kişi olarak beyan ediliyor.

KAZIM USLU (117 GÖRÜŞME): Eski Yargıtay Tetkik Hakimi, kamudan ihraç edildi ve Bylock kullanıcısı.

YAVUZ BÜLENT KAYAALP (6 GÖRÜŞME): Diyarbakır Havalimanı Şube Müdürlüğü'nde 3.Sınıf Emniyet Müdürü olarak görevli bulunduğu sırada OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden çıkarıldı.

BAYRAM DURAN (5 GÖRÜŞME): Hakimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda bilgisayar işletmeni olarak çalıştığı sırada OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile Kamu görevinden ihraç edildi.

ZÜHAL KARGIN YILDIRIM (26 GÖRÜŞME): Yargıtay Başkanlığı Genel Sekreterliği'nde memur olarak çalıştığı sırada OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile Kamu görevinden ihraç edildi.

Celal Çelik'in, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan soruşturma ve kovuşturma yürütülen bir çok yargı ve emniyet teşkilatında çalışmakta olan Necati Meran, Hüseyin Karagöl, Hüseyin Gülmez, Hüseyin Yalçın, Mecit Yıldırım, Ömer Faruk Kalkan, Mehmet Demiralay, Faruk Yavuz, Adem Çelik ve Hasan Sayar adlı kişilerle telefon ve iletişiminin bulunduğu tespit edildi.

KENAN KIRAN / SABAH