Son dakika: Koronavirüs Irak'ta da görüldü
Son dakika haberi... Irak'ta, ilk yeni tip koronavirüs vakası Necef kentindeki İranlı bir öğrencide görüldü. Necef Sağlık Dairesi Başkanı Rıdvan Kindi, yaptığı basın açıklamasında, kentte dini bilimler alanında eğitim alan İran uyruklu bir öğrencide yapılan tetkikler neticesinde Kovid-19 tespit edildiğini söyledi.
Çin'de başlayan corona virüsü salgını dünya genelinde 79 bin 434 kişiye bulaştı. Toplam ölü sayısı 2 bin 619 oldu.
Salgında son 24 saatte 150 kişi yaşamını yitirdi, 409 yeni vaka saptandı. Bugüne kadar taburcu olanların sayısı ise 24 bin 734 paylaşıldı.
Çin'de salgınla mücadele için 14 milyar dolarlık kaynak ayrıldı.
Salgın Afganistan, Kuveyt ve Bahreyn ve Irak'a da yayıldı. İran'ın Kum kentinde ise 50'den fazla insanın öldüğü iddia edildi. İran resmi makamları 50 kişinin öldüğü iddialarını yalanladı. Resmi makamlara göre 12 kişi yaşamını yitirdi.
KARANTİNA ALTINA ALINDI
Öte yandan Irak'ın Necef kentinde, İranlı bir öğrencide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.
Necef Sağlık Dairesi Başkanı Rıdvan Kindi, yaptığı basın açıklamasında, kentte dini bilimler alanında eğitim alan İran uyruklu bir öğrencide yapılan tetkikler neticesinde Kovid-19 tespit edildiğini söyledi.
Kindi, öğrencinin hastaneye kaldırılarak, karantina altına alındığını kaydetti.
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