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Son dakika: İtalya'da koronavirüs alarmı: Ölü sayısı 5'e yükseldii! Venedik Karnavalı iptal edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
İTALYA'DA KORONAVİRÜS ALARMI! ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

'de ortaya çıkıp dünyaya yayılan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs için alarm durumuna geçti. İtalya'da Başkanı , ünlü 'nın iptal edildiği açıklandı. Gelen son dakika haberine göre de ölümlerin sayısı 5'e yükseldi.

'da Başkanı korona virüsüne yönelik alınan tedbirler kapsamında, renkli görüntülerin yaşandığı 'nın iptal edildiğini duyurdu.

Koronavirüs nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 217 vakanın bulunduğu ülkede 8 Şubat'ta başlayan Venedik Karnavalı'nın Salı gününe kadar sürmesi bekleniyordu.

VİRÜS SERIE A'YI DA VURDU

Öte yandan İtalya Serie A'da dün oynanması planlanan 4 müsabaka, korona virüsü salgını nedeniyle ertelenmişti. Lombardiya ve Veneto bölgelerindeki tüm spor etkinliklerinin askıya alınmasıyla bu bölgelerde oynanması planlanan maçların başka bir tarihte yapılacağı açıklanmıştı.

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