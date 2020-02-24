Son dakika: İtalya'da koronavirüs alarmı: Ölü sayısı 5'e yükseldii! Venedik Karnavalı iptal edildi
Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
Çin'de ortaya çıkıp dünyaya yayılan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs için İtalya alarm durumuna geçti. İtalya'da Veneto Bölgesel Yönetimi Başkanı Luca Zaia, ünlü Venedik Karnavalı'nın iptal edildiği açıklandı. Gelen son dakika haberine göre de ölümlerin sayısı 5'e yükseldi.İtalya'da Veneto Bölgesel Yönetimi Başkanı Luca Zaia korona virüsüne yönelik alınan tedbirler kapsamında, renkli görüntülerin yaşandığı Venedik Karnavalı'nın iptal edildiğini duyurdu.
Koronavirüs nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 217 vakanın bulunduğu ülkede 8 Şubat'ta başlayan Venedik Karnavalı'nın Salı gününe kadar sürmesi bekleniyordu.
VİRÜS SERIE A'YI DA VURDU
Öte yandan İtalya Serie A'da dün oynanması planlanan 4 müsabaka, korona virüsü salgını nedeniyle ertelenmişti. Lombardiya ve Veneto bölgelerindeki tüm spor etkinliklerinin askıya alınmasıyla bu bölgelerde oynanması planlanan maçların başka bir tarihte yapılacağı açıklanmıştı.
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