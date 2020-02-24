Son dakika: İtalya'da koronavirüs alarmı: Ölü sayısı 5'e yükseldii! Venedik Karnavalı iptal edildi

Çin'de ortaya çıkıp dünyaya yayılan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs için İtalya alarm durumuna geçti. İtalya'da Veneto Bölgesel Yönetimi Başkanı Luca Zaia, ünlü Venedik Karnavalı'nın iptal edildiği açıklandı. Gelen son dakika haberine göre de ölümlerin sayısı 5'e yükseldi.

Öte yandan İtalya Serie A'da dün oynanması planlanan 4 müsabaka, korona virüsü salgını nedeniyle ertelenmişti. Lombardiya ve Veneto bölgelerindeki tüm spor etkinliklerinin askıya alınmasıyla bu bölgelerde oynanması planlanan maçların başka bir tarihte yapılacağı açıklanmıştı.