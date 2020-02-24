Avrupa'da koronavirüs alarmı! İtalya'da market raflarını boşalttılar

Dünyayı tedirgin eden koronavirüs kabusu Avrupa'ya da sıçradı. İtalya'da koronavirüs taşıyan iki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı beşe yükseldi. Ülkede, başta virüsün yayıldığı kuzey bölgelerde olmak üzere bir panik havası hâkim olmaya başladı. İtalyanlar virüs korkusuyla market raflarını boşalttı. İşte yaşananlar...