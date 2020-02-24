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Avrupa'da koronavirüs alarmı! İtalya'da market raflarını boşalttılar

Dünyayı tedirgin eden koronavirüs kabusu Avrupa'ya da sıçradı. İtalya'da koronavirüs taşıyan iki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı beşe yükseldi. Ülkede, başta virüsün yayıldığı kuzey bölgelerde olmak üzere bir panik havası hâkim olmaya başladı. İtalyanlar virüs korkusuyla market raflarını boşalttı. İşte yaşananlar...

Giriş Tarihi: 24.02.2020 15:49 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 15:56
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Avrupa'da koronavirüs alarmı! İtalya'da market raflarını boşalttılar

Avrupa'yı virüs alarmı sarmış durumda. Corona virüsün en ağır etkisini ise İtalya yaşıyor.

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Avrupa'da koronavirüs alarmı! İtalya'da market raflarını boşalttılar

Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve başlarda kaynağı bilinmediğinden "gizemli hastalık" olarak anılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), bugüne kadar dünyada 79 binden fazla kişide görüldü.

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Avrupa'da koronavirüs alarmı! İtalya'da market raflarını boşalttılar

Çin genelinde 2 bin 594 kişinin ölümüne neden olan ve 79 binden fazla kişiye bulaşan virüs, çıkış yerinden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılıyor.

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Avrupa'da koronavirüs alarmı! İtalya'da market raflarını boşalttılar

Virüs, Çin de dahil 31'den fazla ülke ve bölgede görüldü
Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleriyle Tayvan'da görülürken; bölgede Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Sri Lanka, Kamboçya, Nepal, Hindistan ve Filipinler makamları ülkelerinde virüsü taşıyanların bulunduğunu doğruladı.

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Avrupa'da koronavirüs alarmı! İtalya'da market raflarını boşalttılar

Kovid-19, çoğunlukla Çin'den giden kişiler yoluyla Fransa, İtalya, İngiltere, Almanya, İsveç, İspanya, Finlandiya, Rusya, Kanada, ABD, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran, İsrail, Kuveyt, Bahreyn ve Afganistan'a da sıçradı.