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Avrupa'da koronavirüs alarmı! İtalya'da market raflarını boşalttılar
Dünyayı tedirgin eden koronavirüs kabusu Avrupa'ya da sıçradı. İtalya'da koronavirüs taşıyan iki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı beşe yükseldi. Ülkede, başta virüsün yayıldığı kuzey bölgelerde olmak üzere bir panik havası hâkim olmaya başladı. İtalyanlar virüs korkusuyla market raflarını boşalttı. İşte yaşananlar...
Giriş Tarihi: 24.02.2020 15:49 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 15:56
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