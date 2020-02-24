24 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

İdlib'e yönelik saldırılar sürüyor! Stratejik noktaya ulaşıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
İDLİB'E YÖNELİK SALDIRILAR SÜRÜYOR! STRATEJİK NOKTAYA ULAŞILDI

'nin kentine bağlı Eriha ve Bestuma kentlerine rejimin ve Rus güçlerinin saldırıları devam ediyor. Saldırılar sonucunda kentlerde yaşayanların ise sınırına göçleri sürerken, Türkiye'nin ise Suriye'de bulunan gözlem noktalarına sevkiyatı sürüyor.

'nin kentine bağlı Eriha ve Bestuma kentlerine rejimin ve Rus güçlerinin saldırıları sürüyor.

İdlib'e yönelik saldırılar sürüyor! Stratejik noktaya ulaşıldı İDLİB'E YÖNELİK SALDIRILAR SÜRÜYOR! STRATEJİK NOKTAYA ULAŞILDI

ve rejim için büyük önem taşıyan Suriye'nin kuzeyinde, ülkenin doğusunu batısına bağlayan stratejik M4 karayolunu kontrolüne almak isteyen ve rejim güçlerine ait uçaklar, masum sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor.



Saldırılar sonucunda kentlerde yaşayanların ise Türkiye sınırına göçleri sürerken, Türkiye'nin ise Suriye'de bulunan gözlem noktalarına sevkiyatı sürüyor.



Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile... SON DAKİKA: RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI SERGEY LAVROV'DAN İDLİB AÇIKLAMASI: TÜRKİYE İLE...
Son dakika... MSB'den flaş İdlib açıklaması: 21 rejim unsuru ateş altına alındı! SON DAKİKA... MSB'DEN FLAŞ İDLİB AÇIKLAMASI: 21 REJİM UNSURU ATEŞ ALTINA ALINDI!
Son dakika: BM'den İdlib için ateşkes çağrısı SON DAKİKA: BM'DEN İDLİB İÇİN ATEŞKES ÇAĞRISI
Son dakika: Merkel ve Macron görüşen Başkan Erdoğan'dan İdlib mesajı SON DAKİKA: MERKEL VE MACRON'LA GÖRÜŞEN BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İDLİB MESAJI
İdlib operasyonu sürüyor! Hedef Serakib ilçesini rejimden geri almak İDLİB OPERASYONU SÜRÜYOR! HEDEF SERAKİB İLÇESİNİ REJİMDEN GERİ ALMAK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN