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Son dakika: Türk şoför Mardin'de koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
TÜRK ŞOFÖR KORONAVİRÜS ŞÜPHESİYLE GÖZLEM ALTINDA

Son dakika haberi... 'in ilçesinde, 'dan gelen ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye giden Türk şoför, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

Tır şoförlüğü yapan ve ismi açıklanmayan kişi, yüksek ateş şikayetiyle bu sabah Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Acil serviste tedaviye alınan şoför, 'dan geldiğini söylemesi üzerine, bu ülkede yayılan koronavirüs nedeniyle prosedür gereği gözlem altına alındı.

GÖZLEM SÜRESİ BAŞLATILDI

Tetkikleri yapılan şoför için 14 günlük gözlem süresi başladı. Şoförden alınan numuneler ise incelenmek üzere 'ya gönderildi. Bu arada, hastanede çalışanları ve hastaneye gelenlerin maske taktıkları görüldü.

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