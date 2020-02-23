Manisa, İzmir deprem şiddeti kaç? AFAD Kandilli son depremler!
Manisa İzmir deprem şiddeti kaç? Manisa’nın Akhisar ilçesinde saat 15.40’da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir'de de hissedildi.
Manisa İzmir deprem şiddeti kaç? Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 15.40'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir'de de hissedildi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 15.40'taki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.02.23 15:40:17 38.9967 27.8718 8.6 -.- 4.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.23 15:35:22 36.3523 29.5200 58.1 -.- 3.1 3.0 CAMLIOVA-KAS (ANTALYA) İlksel
2020.02.23 15:23:12 38.2747 38.8478 2.4 -.- 3.0 -.- YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.23 15:06:52 38.4403 44.3842 9.1 -.- 2.8 -.- TURKIYE -IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.02.23 14:57:55 38.4002 44.4877 7.5 -.- 3.3 3.3 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI REVIZE01 (2020.02.23 14:57:55)
2020.02.23 14:47:22 38.2863 44.4560 6.1 -.- 2.7 -.- TURKIYE -IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.02.23 14:46:53 40.7770 31.5973 8.4 -.- 2.3 -.- COMLEKCILER-(BOLU) İlksel
2020.02.23 14:36:39 38.5092 44.4080 16.9 -.- 3.0 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.02.23 14:14:29 38.3278 39.0400 6.6 -.- 1.9 -.- ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.23 14:08:40 38.3937 44.3630 12.1 -.- 3.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.02.23 14:01:05 38.3487 44.4667 7.4 -.- 3.4 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.02.23 13:50:59 38.4903 44.3495 7.0 -.- 3.3 -.- TURKIYE - IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.02.23 13:31:09 38.3615 44.4735 7.0 -.- 3.4 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.02.23 13:29:36 38.3773 44.4628 10.5 -.- 3.8 -.- TÜRKiYE - iRAN SINIR BÖLGESi İlksel
2020.02.23 13:29:30 39.0952 27.7785 10.0 -.- 2.6 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.23 13:25:40 38.3038 44.3963 4.7 -.- 4.0 -.- TÜRKiYE-iRAN SINIR BÖLGESi İlksel
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