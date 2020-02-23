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Son dakika haberi... Aliyev'den Başkan Erdoğan'a deprem dolayısıyla taziye mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2020
ALİYEV'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TAZİYE MESAJI

Son dakika haberine göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 'da meydana gelen, ve çevre illerde de hissedilen nedeniyle Başkan 'a taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 'da meydana gelen, ve çevre illerde de hissedilen nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı 'a taziye mesajı gönderdi.

Van'da can kayıpları ve yaralıların olduğunu öğrenmekten büyük üzüntü duyduğunu belirten Aliyev, kendisi ve Azerbaycan halkı adına 'a, hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına başsağlığı temennisinde bulundu, yaralılara şifa diledi.

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