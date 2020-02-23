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Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan G-20 paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2020
BAKAN ALBAYRAK'TAN G-20 PAYLAŞIMI

Son dakika haberine göre hesabından 'ın başkenti Riyad’da düzenlenen Finans Bakanları Toplantısıyla ilgili paylaşım yaptı.

hesabından 'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Finans Bakanları Toplantısıyla ilgili paylaşım yaptı.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında "Riyad'da düzenlenen G-20 Finans Bakanları Toplantısında küresel ekonomi gündemiyle ilgili görüşlerimizi paylaştık. G. Kore Başbakan Yrd. Sn. Nam-Ki Hong ve ABD Hazine Bakanı Sn. Steven Mnuchin ile ekonomik işbirliğimiz ve bölgesel gelişmelere ilişkin toplantılar gerçekleştirdik." ifadelerine yer verdi.

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